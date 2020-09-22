Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Yüzüme tonik niyetine kendi sütümü sürüyorum

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleri olan Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat'ı geçen günlerde kucağına aldı. doğum sonrası bebeği ve ikizleriyle sık sık sosyal medya paylaşımı yapan 37 yaşındaki Şancı, "Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine" dedi.

Ebru Şancı, takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Şancı açıklamasında, "Hep soruyorsunuz tam samimiyetimle söyleyeceğim belki bilen vardır; yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah-akşam siliyorum" dedi.