Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'den Kemal Ademi’yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş'le ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi’yi de düşündüğü vurgulandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporunu bekleyen Göztepe’nin şartların oluşması halende Ademi’ye imza attıracağı kaydedildi. Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye’yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.