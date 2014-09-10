Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuz salgını başladı!

İstanbul'un en büyük kamu hastanelerinden biri olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi'nde “uyuz salgını” tespit edildi. Önceki gün ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle, tedavi gören hastalar başka servislere nakledilirken, dahiliye servisi de karantinaya alındı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinde uyuz salgını tespit edildiğini ve servisin kapatıldığını açıkladı.

Mecidiyeköy'de 10 işçinin can verdiği rezidans inşaatındaki asansör kazası ve sağlık çalışanlarının koşullarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Dr. Mengüç, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Servisi'nde meydana gelen salgın hastalıkla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

‘Hastalığın kaynağı taşeron çalışanlar’

Enver Alas’ın DHA’daki haberine göre, uyuz hastalığının, tamamen sağlıksız, hijyen koşulların olmadığı ortamlarda, azgelişmiş toplumlarda, savaş ve kıtlık olan yerlerde görülen bir hastalık olduğunu kaydeden Mengüç, şöyle konuştu:

"Ancak maalesef İstanbul'un merkezî bir yerinde ve eğitim araştırma hastanesinin ana servislerinden birinde görüldü. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre, bu hastalığın kaynağı orada çalışan taşeron sağlık çalışanlarıdır. Bunların yaşamış oldukları ve hizmet verdikleri koşullar gözönünde bulundurulduğunda, bu sağlık politikalarıyla nereye gidileceğini kestirmek çok zor değil. O dahiliye servisi şu anda sağlık hizmeti vermenin dışında tutuluyor. Yani izole edilmiş bir durumdadır ve hastalığın yok edilmesi için çalışma başlatılmıştır. Maalesef bu sağlık politikalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak, bu çağda, özellikle bir sağlık kuruluşunda meydana gelmiş olması ayrıca manidardır. Dahiliye Servisi'nde tedavilerine devam edilen hastalar başka servislere intikalleri sağlanarak tedavileri devam ettiriliyor."

Dr. Samet Mengüç, yarın konuyla ilgili olarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) tarafından basın açıklaması yapılacağını da duyurdu.