Göztepe, dünya basınında yer aldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'e 14 yıl aradan sonra dönerek sezonun ilk yarısındaki performansıyla ses getiren Göztepe, dünyaca ünlü futbol bloğu These Football Times\'a konu oldu.

İngiltere\'nin köklü gazetelerinden The Guardian\'ın bir parçası olan ve gazete için futbol makaleleri üreten site, Göztepe\'nin geri dönüş hikayesi ve başarısından övgüyle bahsetti. \"Göztepe ve Türkiye\'nin en yüksek noktasına dönmesinin uzun yolculuğu\" başlıklı makalede kulübün tarihi, özellikle teknik direktör Adnan Süvari yönetimindeki efsane takımın Türkiye ve Avrupa\'daki başarıları anlatıldı. Göztepe\'nin efsane futbolcuları ve tarihi maçlarını anlatan yazıda 1980-81 sezonunda İzmir\'de oynanan 80 bin kişilik Karşıyaka derbisi de unutulmadı.

Sarı-kırmızılıların TFF 2\'nci Lig sezonlarını, 1999-2000\'deki Spor Toto Süper Lig\'e dönüşü ve şirketleşme yıllarını hatırlatan makalede amatöre kadar düşülen dönem ve başkan Mehmet Sepil\'in 2014\'te kulübü devralmasıyla yeniden başlayan yükselişe vurgu yapıldı.

4 Haziran 2017\'de Eskişehirspor\'la Antalya\'da oynanan Spor Toto 1\'inci Lig Play-Off finaline detaylı olarak yer veren ve mevcut kadro yapılanmasını da aktaran yazıda takımını hiçbir dönemde yalnız bırakmayan binlerce taraftarın her yıl 14 Haziran\'da yaptığı kuruluş yıl dönümü kutlamaları ve geri dönüşün sembolü haline gelen İsyan Marşı da okuyuculara tanıtıldı.

Makale, \"Her zaman alışılmadık olan Göztepe, yerelde kalmayıp şimdi yeniden büyük sahnede yer alıyor\" cümlesiyle son buldu.