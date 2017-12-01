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Spor

Göztepe deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynuyor

İZMİR,(DHA) - SÜPER Lig'de son alarak evinde Teleset Mobilya Akhisarspor engelini 2-0'lık skorla geçen Göztepe, yarın düşme potasında yer alan Kardemir Karabükspor deplasmanında terleyecek

01 Aralık 2017 14:49

İZMİR,(DHA) - SÜPER Lig\'de son alarak evinde Teleset Mobilya Akhisarspor engelini 2-0\'lık skorla geçen Göztepe, yarın düşme potasında yer alan Kardemir Karabükspor deplasmanında terleyecek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı\'nda Bahattin Şimşek\'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30\'da çalacak. Konuk Göz-Göz\'de sakatlıkları süren stoperler Hakan Çinemre ve Peybernes forma giyemeyecek. Tarihinde Karabükspor\'la deplasmanda berabere dahi kalamayan Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna, İzmir\'e istedikleri skorla döneceklerini söyledi. Karabükspor\'un da çıkış yakalamak istediğini belirten Tuna, \"Kolay maç olmayacak. Geçen hafta Akhisarspor karşısında aldığımız galibiyet çok değerliydi. Bunun anlam kazanabilmesi için Karabük\'te de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her geçen hafta takım üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Kazanıp, yukarılara doğru çıkmayı istiyoruz\" yorumunu yaptı. Bu karşılaşma öncesi Göztepe 21 puanla 7\'nci sırada yer alırken, 8 puana sahip Kardemir Karabükspor ise  17\'nci sırada, tehlikeli bölgede bulunuyor. 

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