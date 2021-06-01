Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Göztepe geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif"

25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Cherif Ndiaye Göztepe formasıyla bu sezon 40 maçta forma giymiş ve 12 kez fileleri havalandırmıştı.