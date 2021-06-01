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Spor

Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

01 Haziran 2021 16:48

Süper Lig takımlarından Göztepe geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif"

25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Cherif Ndiaye Göztepe formasıyla bu sezon 40 maçta forma giymiş ve 12 kez fileleri havalandırmıştı.

Cherif Ndiayegöztepesözleşmetransfersüper lig
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