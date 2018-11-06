Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Bayram Bektaş: \"Kendi oyunumuzla kazandık\"

Okan Buruk: \"Üstün oynayıp kaybettik\"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'de Göztepe, Çaykur Rizespor\'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kendi oyunlarını oynayıp kazandıklarını belirtti.

Bektaş, \"Kendi evimizde kazanmak için, kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıktık. Presle başladık. Golden önce de pozisyonumuz vardı. Herkes mevkisinde gereğini yaptı. Bizim oyun tarzımız herkes kendi mevkisinde görevini yaptığı zaman ortaya çıkıyor. Castro tek antrenmanla maça çıktı. Golden sonra orta sahada oyun tempomuz biraz düştü. Jerome\'un diz ağrısıyla oyundan çıkmasıyla oyunu ileri yıkamadık. Değişiklikler tam zamanında oldu. Alpaslan ve Cikalleshi iyi işler yaptı. Bu sayede tekrar önde oynadık. İki takım da eşit koştu. Centilmence, güzel bir mücadele oldu. Camiamıza hayırlı olsun. 11. haftada 18 puan yapmak önemli. İnşallah böyle devam eder\" diye konuştu. Bektaş, takımın iç sahada kazanıp deplasmanda kazanamamasıyla ilgili, \"Aslında dış sahada kötü oynamıyoruz. Bu zinciri kırmamız lazım\" diye konuştu.

OKAN BURUK: \"ÜSTÜN OYNAYIP KAYBETTİK\"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise Göztepe mağlubiyeti sonrası rakipten üstün oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi. Düşme hattında kalan Karadeniz temsilcisinde Buruk, \"Üzüntülüyüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın geneline baktığımızda oyunun başında rakibe 1-2 pozisyon verdik. Golü yedikten sonra da oyuna hakimdik ama ceza sahası içinde istediğimiz pozisyonları bulamadık. İyi oynadığımız, her şeyiyle rakipten üstün olduğumuz maçtı. Bu maçı 2-0 kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Göztepe\'yi tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir takımlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bayram Bektaş\'ın açıklamaları

- Okan Buruk\'un açıklamaları

HABER: Ergin KARATAŞ - KAMERA: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)