Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den küfürlü pankarta ağır eleştiri: Bunlar asalak!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in 11. haftasında takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta kuzey kale arkası tribünde küfürlü pankart açanlara, "O pankartı gördüğüm an gözlerime inanamadım, adeta dünyam başıma yıkıldı. Bunu yapanlar kendi küçük egolarını Göztepe'den üstün görenlerdir. Söyleyeceğim tek şey, bunlar asalaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Birkaç kişilik grubun sorumsuzluğu yüzünden gerçek Göztepe taraftarının zan altında kaldığını ve çok büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Sepil, "Bu hareketi yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Küfürlü pankartı açanlar ömrü billah stada giremeyecek. Biz de tespit edilen kişiler hakkında dava açabiliriz. Ben bunların futboldan silinmesi için her şeye imzamı atarım. Büyük üzüntü yaşıyorum. Tüm uyarılarımıza rağmen yine bazı kişiler küfür edip otobüs taşladı. Bunları kabul etmem mümkün değil" dedi.



Takımın son 3 haftada gösterdiği performansı da değerlendiren Sepil, "Lige çok hızlı başlamanın ceremesini çekiyoruz. Biz de son haftalarda sergilenen futboldan memnun değiliz. Ancak eğer sezon başında 11 hafta sonunda 17 puanımız olacak denseydi gözü kapalı bu durumu kabul ederdim. Futbolda çıkışlar kadar inişler de olacak. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın da zaten tespitleri var. 2 haftalık milli ara bize ilaç gibi gelecek" ifadesini kullandı.

Göztepe öğrencilerle buluştu

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, futbolcular Adis Jahovic ve Axel Ngando ile efsane takımın oyuncularından Nevzat Güzelırmak, İzmir Kız Lisesi'nin düzenlediği "Doruktakilerle Buluşma" isimli panelde öğrencilerle bir araya geldi. İzmir Kız Lisesi'nin 2017-18 rol modeli olarak seçtiği Başkan Sepil, öğrencilere iş yaşamını ve Göztepe'deki başkanlık sürecini anlattı. Ardından sahneye çıkan Jahovic ve Ngando da Göztepe ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Panelde söz alan Nevzat Güzelırmak da geçmişten örnekler vererek Göztepe'nin tarihi başarılarından söz etti.