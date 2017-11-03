T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan taraftarlara uyarı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, sarı-kırmızılı taraftarları uyardı

03 Kasım 2017 18:20

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig\'de pazar günü Bornova Stadı\'nda Beşiktaş\'ı konuk edecek Göztepe\'de Başkan Vekili Talat Papatya, sarı-kırmızılı taraftarları uyardı. Karşılaşmayı izleyecek binlerce kişinin provokasyonlara kapılmaması gerektiğini belirten Papatya, \"Taraftarımız zaten İzmir\'de hiçbir şekilde bize ceza aldırmadı. Herkes gerçekten çok bilinçli. Ama ben yine de uyarmak istiyorum. Heyecana kapılmadan, tahriklere gelmeden takımı desteklesinler. Bireysel olarak da herkes dikkatli olsun. Futbol Federasyonu en ufak durumda ceza uygulayabiliyor. İlk devrede Beşiktaş maçını saymazsak sahamızda sadece 2 karşılaşma kaldı. O yüzden taraftarımız takımımızı kendilerinden mahrum bırakmasın\" diye konuştu.
Şu anda Süper Lig\'in en centilmen takımı olduklarını belirten Papatya, \"Hiçbir futbolcumuz kırmızı kart görmedi. Taraftarımız da bu centilmen takımı en iyi şekilde desteklesin. Taraflı tarafsız herkes taraftarımızın şovunu büyük keyifle izliyor. Türkiye\'nin gözü Beşiktaş\'la oynayacağımız maçta olacak. Görsellik anlamında bu karşılaşma hem futbolcularımız hem de taraftarımız için büyük fırsat\" ifadelerini kullandı. Beşiktaş müsabakasında en iyi sonucu alacaklarına inandığını söyleyen Papatya, \"Ligde elbette inişler ve çıkışlar olacaktır. Beşiktaş karşılaşmasını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz\" dedi. Papatya yönetimden habersiz röportaj veren ve Kasımpaşa maçı sonunda gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen golcü Adis Jahovic\'e yönetmelikler gereği yaptırım uygulanacağını da sözlerine ekledi. 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA SÜPER LigBornova Stadı BeşiktaşGöztepe Başkan Vekili Talat PapatyaKarşılaşmayıPapatyaHerkesAmaHeyecanaBireyselFutbol FederasyonuBeşiktaşSüper LigTaraftarımızTaraflıTürkiyeGörsellik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24