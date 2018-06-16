Göztepe, Avrupa ile yarışacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'nin dümenine geçen teknik direktör Bayram Bektaş, kulübün geleceğine dair önemli açıklamarda bulundu. Taraftarın beklentilerini karşılamak için sabahlara kadar çalıştıklarını ifade eden genç teknik adam, \"Kulübümüz çok büyük bir vizyona sahip. Sadece Türkiye\'de değil Avrupa\'yla da rekabet ortamını sağlamak için çok iyi altyapı imkanlarına sahip olmamız gerekiyor. Şu an hem stadımız hem de altyapı için tesislerimiz yapım aşamasında. Hedefimiz sadece İstanbul takımlarıyla rekabet etmek değil, illa bu takımları yenersin. Biz birkaç yıl içinde Avrupa\'nın en büyük kulüpleriyle rekabet edecek seviyeye gelmeliyiz. Bunu başaracak potansiyele sahibiz. Kadro derinliğimizin iyi olması şart. Dengeleri çok iyi kurmak gerekiyor. Yeri gelecek 3 kulvarda mücadele edilecek. Geleceğe iyi hazırlanırsak sıkıntı yaşamayacağız\" diye konuştu.

İstikrarlı bir yapının oluşması gerektiğini anlatan Bayram Bektaş, \"Bu yılı geçiş süreci olarak değerlendireceğiz. Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitiremeyi amaçlıyoruz. Bir sonraki dönem ise çok farklı bir sezon olacak. Stadımız ve akademimiz hizmete girdiğinde dengeler değişecek. Hem A takım iyi işler yapacak hem altyapı üretecek. Bu iki yapı orantılı gittiği zaman başarı gelecek. Başkanımız Mehmet Sepil altyapıya çok önem veriyor. Altyapıda büyük değilseniz çok yüksek bütçelerle takım kurmanız gerekiyor. Biz üreteceğiz ve yetiştireceğiz. Her sene milyonlar harcamakla yaşanmaz\" dedi.

Yaş ortalamısını düşürmek ve yerli futbolcuların potansiyellerini ortaya çıkarmak istediklerini belirten Bektaş, \"Oyun felsefemiz dinamik olacak. Bunun için bazı mevkilerde yaş sınırını düşürmek durumundayız. Çünkü 90 dakikaya tempomuzu yayamazsak sorun yaşanır. Yerli futbolcular bizim için önemli. Gençlerimizin müthiş potansiyeli var. Göztepe futbolcusunu öyle yüceltiyor ki 300\'e gelenin değeri burada 10 milyona kadar çıkar. O nedenle 1 yerli oyuncu bile bizim için çok önemli\" yorumunu yaptı.

Taraftarın nasıl bir Göztepe izleyeceğine dair açıklamalarda bulunan Bayram Bektaş, \"Doğru yapılanma ve mali tabloyu birlikte yürütmeliyiz. Total futbol dediğimiz sistemi uygulayabilmek için kadroyu oluşturacağız. Bunun için çok titiz davranıyoruz. Bazı mevkilerde inanılmaz yoğunluklar var. Elbette bu işlerin maliyeti oluyor. Para benim alanım değil ama bunu düşünmeden de olmuyor. Ne kadar az zararla kullanmayacağım oyuncuların yerini boşaltırsak en kısa sürede kadroyu kurarız. Kampa hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Bizim oyun anlayışımızı izleyen herkes keyif almalı. Topa sahip olan, organizasyonlarla orta alanı geçen, mücadeleci bir takım görüntüsü vermeliyiz. Sadece keyif veren değil sonuç da alan bir yapıda olacağız. Dinamik olacağız. Hem keyif alıp hem de skor geldiği zaman taraftarımız mest olur. Aramızdan giden futbolcular oldu. Selçuk ve Sabri buraya çok iyi bir şekilde hizmet etti. Ben gelmeden yönetimimiz oyunculara teklif yapmış, kabul görmemiş. Saygı duymak gerekiyor\" cümlelerini kurdu.

LİGDE MAKSİMUM 7 YABANCI OLMALI

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Süper Lig\'deki yabancı kontenjanını eleştirdi. Türk futbolunun istikbali açasından yabancı sınırının maksimum 6-7 civarında olması gerektiğini savunan 44 yaşındaki teknik adam, \"Gelen yabancılar da kilit olacak. 14 yabancı oynatılması Türk futbolunun önünü kapatıyor. Bu sorun A Milli Takım\'a yansıyor. Maalesef kulüplerimizin yüzde 50\'den fazla bütçesi yurt dışına gidiyor. İnanılmaz boyutta rakamlar var. Bu paralar az değil dolayısıyla kısıtlama getirmek gerekiyor. Türk futbolcularına yönelmeliyiz. Bunun için altyapı akademileri ve okulları kurulmalı. 15 senedir aynı sorunları konuşuyoruz ancak halen çok eksiğiz\" dedi.

YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLER ÇOK İYİ HAZIRLANMALI

Süper Lig\'de mücadele eden 18 takımdan 17\'sinin Türk teknik direktörlerle çalışması Göztepe\'nin çalıştırıcısı Bayram Bektaş\'ı oldukça mutlu ediyor. Özellikle kendisi gibi genç meslektaşlarının çok iyi hazırlanması gerektiğini ifade eden Bayram Bektaş, \"Öncelikle bizler kendimizi çok iyi hazırlayacağız. Bizlerin dolu olması gerekiyor. Kulüpler bizlere kapılarını açtığı zaman kendimizi kanıtlamalıyız. Hak edeceğiz ve çalışacağız. Arkamızdan da yeni jenerasyon gelecek. Tabii ki yabancı teknik adam tercih edenlere saygımız sonsuz. Ancak artık yabancı çalıştırıcı tercih edenler yerli teknik direktöre dönüyor. Bizler donanımlı insanlarız. O nedenle hazır olmalıyız\" ifadelerine yer verdi.

ALPASLAN FAYDALI OLACAK

Göztepe\'nin bu sezonki ilk transferi Alpaslan Öztürk\'e teknik direktör Bayram Bektaş övgüler yağdırdı. Elazığspor\'dan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun faydalı işler yapacağını belirten Bektaş, \"Alpaslan alt ligden geliyor diye ön yargılı davranılmamalı. Kendisi Belçika Süper Ligi\'nde oynamış, Kasımpaşa forması giymiş, ileriye dönük bir oyuncu. Göztepe uzun yıllar hizmet eder ya da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda başka yerlere gider. Alpaslan çift yönlü bir futbolcu, potansiyeli var. O nedenle tercih ettik\" dedi.

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