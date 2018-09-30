Göztepe-Atiker Konyaspor maçının ardından

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Kayserispor ve Trabzonspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe, evinde Atiker Konyaspor engelini de aştı: 3-2. Sarı kırmızılılar 24\'üncü dakikada Jerome\'un kafasıyla perdeyi açarken, Yasin Öztekin 40\'ıncı dakikada tabelayı 2-0\'a getirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor 49\'da Yatabare ile umutlansa da Castro 61\'de farkı yeniden 2\'ye çıkardı. Karşılaşmanın 90+3\'üncü dakikasında Ömer Ali skoru belirledi. Bu sonuçla son 3 maçında 3 galibiyet alan Göztepe puanını 12\'ye çıkardı. Konyaspor ise 2\'nci yenilgisini alarak 11 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bireysel hatalardan dolayı Göztepe\'ye mağlup olduklarını söyleyen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, \"Bariz hatalar nedeniyle golleri yedik. Defansta görev yapan arkadaşımızın yapmaması gereken hatalar oldu. Bu sezon başından beri yaşadığımız sıkıntı. Ancak ne olursa olsun oyundan kopmadık. İkinci yarıya iyi başladık. Fakat 3. golü yemeyi beklemiyorduk. Futbolun içinde bunlar var. Bir yanlış daha yaptık. Sahanın şartlarına göre oynamadık. Ofansif olarak maçtan kopmadık. Deplasmanda 2 gol bulduk. Deplasmanda 2 gol atıp yenilmek çok üzücü. Dersler çıkaracağız. Hatalara son vereceğiz. Lig uzun maraton. Bu maçı unutmalıyız, artık Beşiktaş maçı var, onu düşünmek zorundayız\" diye konuştu.

BAYRAM BEKTAŞ: \"OYUNU DOMİNE ETTİK\"

3\'te 3 yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, \"Zor bir karşılaşma oynadık. Rakibimizin zayıf yönlerini biliyorduk. Defansın arkasında topla buluştuğumuzda goller atacağımızı biliyorduk. Oyunu domine ettik. 2 haftadır içerde dışarıda galip geliyorduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Saha zemini oldukça ağırdı. Kendi oyunumuzu oynadık. Kalemizde yan toptan golü gördük. Ancak maçı bırakmadık. Saha geçişlerinde başarılı olduk. Rakip kaleye gittik. 13 şutun 9\'u kaleyi tuttu, 3\'ü gol oldu. 5 pozisyonumuz var ki 3\'ü çok net daha farklı hale getirebilirdik. Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık, oyunu yönlendirdik. Oyuncular inandılar. Hem camiamıza hem taraftarımıza bu galibiyet armağan olsun. Taraftarımızın hakkını yiyemeyiz. Göztepe sahadayke tribünleri boş olmasını hayal bile edemeyiz. Yağmura rağmen taraftarımız arkamızda oldu. Futbolcularımız için itici güçler\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları

-Bayram Bektaş\'ın değerlendirmeleri