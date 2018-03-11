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Spor

Göztepe-Antalyaspor maçının ardından

Onur ATIŞ / Ergin KARATAŞ-İZMİR, (DHA) -  Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu

11 Mart 2018 19:12

Onur ATIŞ / Ergin KARATAŞ-İZMİR, (DHA) - 

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. 
Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Hamzaoğlu, \"İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak gol bulamayınca kazanamıyoruz. İlerleyen haftalarda toparlanacağız. Artık Kasımpaşa maçını düşünüyoruz. 4 futbolcumuz cezalı duruma düştü ancak 28 kişilik kadromuz var. Cezalıların yerlerine oynayacaklar, ellerinden gelenin en iyisini yapacak\" dedi.
TAMER TUNA: \"DEMBA BA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU\"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. İkili mücadeleleri kazanma oranlarının artığını ifade eden Tuna, \"İlk yarıda 35 başarısız pas yaptık. 397 pasın 143\'ünü dikine verdik. Geliştirmemiz gereken yönlerden biri de dikine pasları artırmak. Maçların zorluğu nedeniyle zaman zaman top kayıpları çoğalıyor. Bugün daha fazla dikine oynasaydık, daha fazla goller bulurduk. Bu maçta Halil\'in koşuları, Demba Ba\'nın attığı goller çok güzeldi. Demba Ba, çok özel bir oyuncu. Geri dönüşü yapması gerekiyordu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hamza Hamzaoğlu\'nun açıklamaları
- Tamer Tuna\'nın açıkalamaları

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