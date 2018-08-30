Göztepe, Alanyaspor maçı öncesi iddialı

Teknik direktör Bayram Bektaş, özgüvenlerinin çok yüksek olduğunu söyledi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta Fenerbahçe\'yi evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Bayram Bektaş, Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özgüvenlerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Fenerbahçe müsabakasının özellikle ikinci yarısında kendilerine yakışan futbolu ve mücadeleyi sergilediklerini belirten Bektaş, \"Alanyaspor maçında da gereken mücadeleyi ve oyun disiplinini göstereceğiz. Her hafta daha iyiye giden takım düzenini sahaya yansıttığımız takdirde Alanya\'dan hedeflediğimiz 3 puanla buraya döneriz\" diye konuştu.

Rakipleri Alanyaspor\'un ilk 3 karşılaşmayı puansız geçtiğini hatırlatan Bektaş, \"Alanyaspor zor bir dönemden geçiyor. Belki bizimle oynayacakları maçı final olarak görecekler ama bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimizi yapmak, sahada kendi futbol mantalitemizi ve oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Alanyaspor\'un aldığı skorlar da kimseyi aldatmasın. Çünkü gerçekten iyi bir takım Alanyaspor. Geçen hafta aldığımız galibiyet de bizim için moral oldu. Milli ara var. Aramıza katılacak oyuncuların takıma adaptasyonu için iyi bir süreç olacak\" dedi.

Genç teknik adam, orta saha oyuncusu Andre Castro\'nun cezasını tamamladığını sözlerine ekledi.

YENİ TRANSFERLERİN SON DURUMU

GÖZTEPE Teknik Direktörü Bayram Bektaş, son transferler Sokol Cikalleshi ile Cameron Jarome\'un Alanyaspor deplasmanında oynama ihtimallerinin çok düşük olduğunu söyledi. Takımla ilk antrenmanına çıkan Cikalleshi\'nin sakatlığının olduğunu anlatan Bayram Bektaş, \"Cikalleshi milli maç arasından sonra toparlanır. Jarome ise yüzde 100 hazır olmaz\" dedi.

İki futbolcunun güçlerine güç katacağını belirten Bektaş, \"Cikalleshi 2 senedir istediği seviyede değil ama kaliteli bir futbolcu. Bizde o çıkışı yakalayacağına inandığımız için burada. Jerome\'un da kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Bize çok fazla artı getireceğini düşünüyorum. Her mevkide alternatifli bir kadromuz var\" cümlelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bayram Bektaş\'ın açıklamaları

-Göztepe idmanından detay görüntüler