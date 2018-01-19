Göztepe 2'nci yarıya Kadıköy'de başlıyor

İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6\'ncı basamakta tamamlayan Göztepe, ikinci devrenin ilk maçında Ülker Stadyumu\'nda Fenerbahçe\'ye konuk olacak.

İlk 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi alarak 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig\'de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar Kadıköy\'de de galibiyet peşinde koşacak. Saat 19.00\'da başlayacak müsabakada sakatlığı bulunan stoper Hakan ile kart cezalısı orta saha Rotman, Fenerbahçe\'ye karşı görev alamayacak. Göztepe\'nin ara transferde Kardemir Karabükspor\'dan kadrosuna kattığı orta saha Andre Poko, Rotman\'ın yokluğunda teknik direktör Tamer Tuna tarafından ilk 11\'de görevlendirilecek. Takımlarını ilk yarıda yalnız bırakmayan Göztepeli taraftarlar 2 bin 200 kişiyle Kadıköy\'de mücadeleyi izleyebilecek.

Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını umutlandırdı. Sarı-lacivertlilerle birlikte 16 puan toplayıp en başarılı iki takımdan biri olan Göztepe, dış sahada 5 kez galip geldi. 1 maçından berabere ayrılan İzmir ekibi deplasmanda 3 yenilgi aldı. Ağları 14 kez havalandıran sarı-kırmızılılar kalesinde ise 12 gol gördü. Göztepe ve Fenerbahçe, Kadıköy\'de en son 2012-2013 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kozlarını paylaştı. 12 Aralık 2012\'de oynan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Göztepe, İstanbul\'da oynanan son lig maçında ise Fenerbahçe\'den puan almayı başardı.

2002-2003 sezonundaki randevu 0-0 sona erdi. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirten Tamer Tuna, \"İlk yarıdaki performansımızın üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Fenerbahçe karşısında kendimizi göstereceğiz\" dedi.

Sezonun 1\'inci haftasında Bornova Stadı\'nda oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere tamamlanmıştı.