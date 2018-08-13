Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor\'u Bornova Stadı\'nda konuk eden Göztepe\'de teknik direktör Bayram Bektaş ilk resmi sınavına çıktı. Bektaş\'ın yanı sıra yeni transferler Titi, Gassama ve Deniz Kadah da ilk defa sarı kırmızılı formayı taraftarının önünde giydi. Göz-Göz\'de bu sezon kadroya dahil edilen Alpaslan, kaleci Göktuğ, Yasin, Grillo ve Berkan ise karşılaşmaya yedek başladı. Göztepeli taraftarlar sezonun ilk müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Bu sezon gençleştirme operasyonuna giden Göztepe\'de geçen hafta profesyonel yapılan kanat oyuncusu Yalçın Kayan 21 kişilik kafilede yer aldı. Altyapıdan yetişen genç Yalçın\'a taraftarlar da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe\'de hafta içinde sakatlığı yüzünden idmanlara katılamayan Ghilas sürpriz bir kararla on birde kendine yer buldu. Teknik direktör Bayram Bektaş, Cezayirli forvetin 11\'de oynamasının zor olduğunu açıklamıştı.

Geçen sezon da iç saha maçlarında Bornova Stadı\'nı tamamen dolduran futbolseverler atkı, flama, pankart ve bayraklarla adeta görsel şölen sundu. Taraftarlar teknik ekip ve futbolcuları teker teker tribünlere davet etti. Konuk Yeni Malatyaspor\'u da yaklaşık 250 taraftarı kale arkası tribününden destekledi. Geçen sezon Göztepe formasını terleten golcü Ömer Şişmanoğlu bu kez Yeni Malatyaspor\'la Bornova Stadı\'na geldi. Ömer, maça yedek başladı.