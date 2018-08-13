Göztepe - Yeni Malatyaspor: 1-3

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Özgür Yankaya (x), Erdinç Sezertan (xx), Candaş Elbil (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx) (Dk. 82 Tayfur), Titi (x), Reis (xx), Traore (x), Poko (x), Castro (xx), Deniz (x) Halil (xx), Gouffran (x) (Dk. 39 Alpaslan x), Ghilas (x) (Dk. 54 Yasin xxx)

YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Sincare (xx), Sadık (xx), Mina (xxx), Chebake (xx), Ahmet (xx), Aleksic (xxx), Guilherme (xx) (Dk. 81 Ömer xx), Dia (xx) (Dk. 76 Pereira x), Adem (xx) (Dk. 68 Buğra xx), Boutaib (xx)

GOLLER: Dk. 70 (KK) Sadık (Göztepe) - Dk. 23 Mina, Dk. 73 Aleksic, Dk. 90 Ömer (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 32 Poko, Dk. 48 Castro (Göztepe) - Dk. 64 Chebake (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Poko, Gassama, Yasin (Göztepe) - Chebake, Mina, Ömer, Aleksic (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Bornova Stadı\'nda oynanan Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı adeta nefesleri kesti. Kırmızı kartların havada uçuştuğu, gollerin iptal edildiği ve bol pozisyonların yaşandığı müsabakada konuk Yeni Malatyaspor, Göz-Göz\'ü 3-1 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı. Müsabakada gol perdesini 23\'te Mina açtı, 32\'de Poko kırmızı kartla Göztepe\'yi 1 kişi eksik bıraktı. İkinci yarının hemen başında Costro\'nun direkt kırmızı kart görmesiyle İzmir ekibi bir şok daha yaşadı ve 9 kişi kaldı. 64\'te Yeni Malatyaspor\'dan Chebake kırmızı kart görürken, 71\'de sarı kırmızılılar, Sadık\'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla dengeyi sağladı. Ancak 3 dakika sonra Yeni Malatya bir kez daha öne geçti. Göztepe\'de 89\'da Alpaslan\'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu, son sözü 90\'da Ömer söyledi.

16\'ncı dakikada Gouffran\'ın kullandığı köşe atışında Deniz Kadah kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Topu takip eden Reis yerde kalınca Göztepeli futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

23\'üncü dakikada savunmanın arkasına sarkan Mina tek vuruşla topu filelere gönderdi. Özgür Yankaya önce golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ardından video hakem uygulaması sonucu Mina\'nın golü geçerli sayıldı ve Yeni Malatyaspor öne geçti: 0-1.

32\'nci dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Poko, Adem\'e müdahalesi sonucu Özgür Yankaya tarafından ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

48\'inci dakikada Göztepe\'de bu kez Castro kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun Mina\'nın bileğine bastığı video hakem uygulaması tarafından tespit edildi ve Castro direkt kırmızı kart gördü.

70\'inci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yasin ortasında Sadık ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 1-1.

73\'üncü dakikada Yeni Malatyaspor bir kez daha üstünlük sayısını buldu. Ceza alanında topla buluşan Aleksic kaleci Beto\'yu avladı: 1-2.

89\'uncu dakikada Göztepe\'nin Alpaslan\'la attığı gol önce geçerli sayıldı, ardından video hakem uygulaması sonucunda golün ofsayt olduğuna karar verildi.

90\'ıncı dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2\'ye çıkardı. Ömer Şişmanoğlu topu filelere göndererek eski takımına karşı gol sevinci yaşadı: 1-3.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor\'un 3-1\'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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