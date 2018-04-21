Göztepe - Selka Eskişehir: 35-28

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Erkekler Hentbol Türkiye Kupası\'nda final oynayıp Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Göztepe, Süper Lig\'de konuk ettiği Selka Eskişehir\'i yenerek üst sıralar için avantaj yakaladı: 35-28.

Müsabakaya etkili başlayan Uçan Adamlar ilk yarıyı 17-12 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda özellikle hücumda baskılı oynayan ve girdiği pozisyonları değerlendiren Göztepe, 25\'inci dakikayı 20-13 galip geçti. Molaya 25-18\'lik üstünlükle giren sarı kırmızılılar, Serdar Yereli Spor Salonu\'ndan 35-28\'lik skorla mutlu ayrılmayı bildi. Karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

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