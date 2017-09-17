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Spor

Göztepe - MYK Hentbol: 29 - 18

İZMİR, (DHA) -  HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında MYK Hentbol’u konuk eden Göztepe, rakibini 29-18 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı

17 Eylül 2017 01:14

İZMİR, (DHA) - 

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında MYK Hentbol’u konuk eden Göztepe, rakibini 29-18 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Uçan Adamlar, ilk molaya 7-2 galip girdi. Molanın ardından Stanojevic ve Gökhan’ın hücumda etkili oyunuyla MYK Hentbol’a üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılılar devreyi de 12-5 önde tamamlamayı bildi. İkinci yarıda da skor avantajını elinde tutan Göztepe, salondan mutlu ayrıldı. 

Karşılaşmayı yaklaşık 500 Göztepeli taraftar da izledi.

(FOTOĞRAFLI)

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