Göztepe - MYK Hentbol: 29 - 18

İZMİR, (DHA) -

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında MYK Hentbol’u konuk eden Göztepe, rakibini 29-18 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Uçan Adamlar, ilk molaya 7-2 galip girdi. Molanın ardından Stanojevic ve Gökhan’ın hücumda etkili oyunuyla MYK Hentbol’a üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılılar devreyi de 12-5 önde tamamlamayı bildi. İkinci yarıda da skor avantajını elinde tutan Göztepe, salondan mutlu ayrıldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 500 Göztepeli taraftar da izledi.

(FOTOĞRAFLI)