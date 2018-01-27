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Spor

Göztepe - Kayserispor: 1 - 1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx) GÖZTEPE: Beto (xx) - Tanju (xxx) Schwechlen (xx), Kosanovic (xx), Traore (xx), Halil (x) (Dk

27 Ocak 2018 21:09

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)
GÖZTEPE: Beto (xx) - Tanju (xxx) Schwechlen (xx), Kosanovic (xx), Traore (xx), Halil (x) (Dk. 60 Sabri xx), Poko (xx), Selçuk (xx) (Dk. 89 Ömer), Gouffran (x) (Dk. 60 Tayfur xxx), Castro (xx), Jahovic (xx)
KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xx), Kucher (xx), Kana Bıyık (x), Atila (xx), Güray (x) (Dk. 64 Amorim x), Badji (xxx), Espinoza (xx), Mendes (xx) (Dk. 78 Sapunaru x), Deniz (xxx), Umut (xx) (Dk. 89 Kravets) 
GOLLER: Dk. 20 Badji (Kayserispor), Dk. 72 Tayfur (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 17 Kucher, Dk. 41 Deniz, Dk. 45 artı 1 Atila, Dk. 48 Kana Bıyık, Dk. 90 Badji  (Kayserispor), Dk. 63 Poko (Göztepe) 
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 76 Kana Bıyık, Badji (Maç sonu) (Kayserispor)

Süper Lig\'de 18\'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup olarak ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, sezonun flaş takımı Kayserispor\'la evinde 1-1 berabere kaldı. Konuk takım maçın 20\'nci dakikasında Badji\'nin golüyle öne geçerken, 72\'nci dakikada Tayfur tabelayı eşitledi. Müsabakanın 76\'ncı dakikasında ise Kayserispor\'dan Kana Bıyık kırmızı kart gördü. Ayrıca maçın sonunda Kayserisporlu Badji, kırmızı kart gördü.
5\'inci dakikada Castro\'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Halil\'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.  
20\'nci dakikada konuk Kayserispor golü buldu. Poko\'nun uzaklaştıramadığı topu önüne alan Badji\'nin ceza alanı dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Beto\'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.
35\'inci dakikada Poko\'nun sağ kanattan ortaladığı topa Jahovic yükseldi. Ancak kaleci Lung, Makedon futbolcudan önce topa hakim oldu.
40\'ıncı dakikada Poko\'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Halil\'in vuruşu sonuç getirmedi.
45+2\'nci dakikada Poko, sağdan ortaladı, Jahovic altıpas üzerinden kafayı vurdu. Ancak top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı.
50\'nci dakikada Jahovic\'in ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte kaleci Lung topu son anda kornere çeldil
57\'nci dakikada Jahovic\'in pasına hareketlenen Casto\'nun vuruşunda top kaleci Lung\'da kaldı.
72\'nci dakikada Göztepe, skora denge getirdi. Sabri\'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur bekletmeden şutunu çekti ve kaleci Lung\'u avladı: 1-1.
76\'ncı dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Traore\'ye sert müdahalede bulunan Kana Bıyık, ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.
89\'uncu dakikada Jahovic\'in pasında Selçuk, topa gelişine vurdu. Ancak top yandan dışarı gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

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