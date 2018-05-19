Göztepe - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İZMİR,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Göztepe kendi sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek.

Bornova Stadyumu\'nda oynanacak mücadele, saat 19.00\'da başlayacak. Sarı kırmızılı takım en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis