T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İZMİR,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Göztepe kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek

19 Mayıs 2018 20:51

İZMİR,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Göztepe kendi sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek.
Bornova Stadyumu\'nda oynanacak mücadele, saat 19.00\'da başlayacak. Sarı kırmızılı takım en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigGöztepeGalatasarayBornova StadyumuSarıMücadeleninCüneytBahattin Duran Mustafa Emre Eyisoy GÖZTEPE Beto Tayfur Kosanovic Reis Leo Selçuk Rotman Castro Gouffran Ghilas Demba Ba GALATASARAY Muslera Linnes Denayer Serdar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24