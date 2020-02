Göztepe - Galatasaray maçının ardından

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, elde edilen şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Herkesin başarıda emeğinin olduğunu dile getiren Terim, \"Göztepe\'yle başladık, Göztepe\'yle bitirdik. Şampiyonluğu İzmir\'de aldığımız için çok sevinçliyim. Benim Galatasaray\'a gelmemde Metin Oktay\'ın çok emeği var. Kralın memleketinde şampiyon olmak daha da anlamlı. Metin ağabeyi andık\" dedi. Terim\'in konuşması sırasında Galatasaraylı futbolcular basın toplantısı odasına girerek ortalığı \"İmparator Fatih Terim\" tezahüratlarıyla inletti. Terim\'e sarılan futbolcular tecrübeli teknik adamla sevindi.

Sözlerine devam eden Terim, \"Galatasaray\'a geldiğimde 2 gün sonra Göztepe maçı oynadık. O günkü şartlarda öyle olması gerekiyordu. Kaybedeceğimiz puan aşağılara gitmemize neden olabilirdi. İyi bitirdik. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Başta oyuncularıma teşekkür ediyorum. Büyük bir sevgiyle bu şampiyonluğa kavuşmamızdaki en önemli rolü oynayan onlar. Arkasından yardımcı hocalarıma, Levent hoca, Hasan hoca, Ümit hoca ve Taffarel\'e çok teşekkür ederim. Tüm ailelerimize teşekkür ediyorum, bu kahrı çekmek kolay değil. Eski mevcut yöneticilere daha da önemlisi bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan Galatasaray\'ın büyük taraftarına teşekkür ederim. Torunlarımdan başlayarak tüm ailemize teşekkür ediyorum. Açıkçası Florya\'da kolay günler geçirmedik ama gerek eski başkan ve yönetimin yaptığı şeyler gerekse mevcut başkan ve yönetimin bize sağladığı rahat ortam şampiyonluğumuzda önemli rol oynadı. Benim 7\'nci, takımım 21\'inci şampiyonluğu. Doğru tweet atmışız. \'Nerede kalmıştık\' cesur bir tweetti. Bugün Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'ne katılıyor, gruptan çıkamayabiliriz kaybedebiliriz bu bizim isteğimizi değiştirmez. İçerdeki her kupaya talibiz ama dışarıda herkesin hayali var. Real Madrid maçını unutamadık. Benim her zaman takımlarımdan istediğim şudur seyircinin gururu duyacağı bir takım olmak. Yarın sabahtan itibaren esas işimiz başlıyor. UEFA\'nın durumunu başkanla görüşeceğiz. Ondan sonra plan yapacağız. Bu bir ekip işi, bu bir takım. Bütün Florya\'daki arkadaşlarımızı çok büyük hizmeti var. Biz diğer maçların sonucunu hiç sormadık. Önemli olan bizim ne yapacağımızdı\" diye konuştu.

Terim, \"İzmir\'de çok güzel günler geçirdim. Göztepe camiasıyla çok güzel günlerimiz oldu. İlk maçımı Göztepe\'yle başladım. Göztepe\'yle bitirdim. Göztepe çok güzel işler yaptı. Başarılı bir sene geçirdi. Göztepe lige renk katacak önemli bir camia. Göztepe benim için de çok önemli camia\" diye konuştu. Yabancı kuralı konusunda da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, \"Kural yabancı kuralı değil. Kural Türk\'ü koruma kuralı. 14 Türk futbolcu zorunlu. 14 yabancı değil. Bugün Avrupa Birliği\'ne girsek yabancı statüsü serbest. Sıkıntıyı çekecek olan bendim milli takım olarak. Biz Avrupa Şampiyonası\'na gittik. Bizi gönderme operasyonları olmasaydı belki de Dünya Kupası\'na gidecektik. Buralarda kalmayalım. Artık Şampiyonlar Ligi bizim önemli yerimiz olacak\" yorumunu yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Galatasaray\'ı tebrik ederek sözlerine başladı. Göztepe\'nin çok iyi bir sezon geçirdiğini belirten Tuna, \"Galatasaray maçıyla Göztepe\'nin değerini göstermek istiyorduk. Bunu da ortaya koyduk. Bir penaltı golüyle yenildik. Saha dışında kötü bir hal alan futbolu her zaman güzelleştirmek istedik. Sezonu 6\'ncı bitirdik. İsyan Marşı\'yla sezona başladık, İsyan Marşı\'yla sezonu tamamladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Göztepe ailesindeki herkesin çok olumlu katkıları oldu. Artık gelecek sezonun adımlarını atmaya başlayacağız. Yeni stadımızda Göztepe\'nin şampiyonluğunu düşlüyorum. Bu düşüncem gerçekçi bir yaklaşım\" dedi.

