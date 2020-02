Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından

Onur ATIŞ - Davut CAN / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig 3\'üncü hafta müsabakasında Göztepe kendi sahasında Fenerbahçe\'yi 1-0 yendi. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor’a tek golle boyun eğen sarı lacivertliler, İzmir deplasmanından da eli boş döndü. İlk 2 haftayı puansız kapatan Göztepe karşısında etkili bir oyun sergilemeyen Fenerbahçe, 66\'ncı dakikada Halil’in attığı müthiş golle geriye düştü. Sarı lacivertlilerin kalan dakikalarda çabaları sonuç vermedi ve Fenerbahçe üst üste ikinci dış saha karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.

BEKTAŞ: “CAMİAMIZA ARMAĞAN OLSUN”

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Fenerbahçe’ye karşı çok istekli bir oyun sergilediklerini söyledi. Genç teknik adam oyun stratejilerini sahaya yansıttıklarını belirterek, “Kısa toplarla geniş oynamayı hedefledik. Ani toplarla oyunun yönünü değiştirdik. Ters toplarla sonuca gittik. Maçın 70\'nci dakikasında tempomuz düştü. Alpaslan orta sahada çok yoruldu. Hava şartları da bunda etkiliydi. Daha sonra Poko’yu oyuna aldık. Gol attığımız pozisyonda Poko topu öne taşıdı ve skora ulaştık. Her şeyi doğru mu yaptık, hayır. Ancak zamanla eksiklerimizi kapatacağız, daha çok çalışacağız. Fenerbahçe’yi uzun zamandır yenemiyorduk. Aynı arzuyla oynadığımız müddetçe her sahada galip gelecek gücümüz var. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyet camiamıza armağan olsun” dedi. Bayram Bektaş, yönetimin uygun görmesi halinde bir forvet takviyesi daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

COCU: “ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu ise şansızlıktan yakındı. İlk yarı boyunca iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Hollandalı teknik adam, “Maçın ilk yarısında iyi bir başlangıç yaptık. Özellikle 2\'nci dakikada net bir fırsatı kaçırdık. İlk yarıya bakarsak pozisyonlar ürettik. Feci şekilde ilk golü bulmaya ihtiyacımız vardı. Şans yanımızda değildi. Rakibin nadir ürettiği pozisyonda golü yedik. Şu anki takımın durumuna bakarsak geri dönüş yapmamız zordu. Kendimizle mücadele ediyoruz. Sadece mücadele yetmiyor, zamanı da iyi kullanmamız gerekiyordu. Kaliteyle oynamamız gerekiyordu. Her şey yarım yamalak geçti. Mehmet Ekici’nin frikiği gol olsa en azından berabere bitirebilirdik. Zor bir ders oldu. Ayağa kalkmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Giden ve gelen futbolcuların olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, “Bu durumu bahane olarak kullanmak hoşuma gitmiyor. Sahada oynuyorlarsa iyi skor alabilmeliler. Giuliano ve Josef gitti. Bu iki futbolcu Göztepe maçına hazırlanırken ayrıldı, yeni oyuncular geldi. Ama yeni oyuncular antrenmana katılmadı. Umuyorum sezonu tamamlayacağımız kadroya ulaşacağız. Rakipler diğer büyük takımlarla oynadıkları maçlarda da geriye çekiliyor. Ama büyük takımların yapması gereken inisiyatif almak, domine etmek, istediklerini almaktır. Futbolcular özelliklerini bilerek oynamalılar. Yeni Malatyaspor maçına göre daha ofansif oynadık. İyi bir görüntü sergiledik. Beklerimiz de katkı yaptı. Artık bazı ayarları yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

