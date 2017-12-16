Göztepe - Beşiktaş Mogaz: 21-32

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş Mogaz, Göztepe deplasmanından galibiyetle döndü: 21-32.

Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar ilk 10 dakikayı 6-4 önde geçerken, devreyi de 14-10 galip tamamladı. Göztepe ikinci devreye etkili başladı. Baran’ın golleriyle farkı kapatan Göztepe, savunmada ise aksadı. Beşiktaş Mogaz hücumda etkinliğini devam ettirdi ve salondan 11 gol farklı galip ayrıldı.

Göztepeli taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, güvenlik gerekçesiyle Beşiktaşlı sporseverler salona alınmadı.