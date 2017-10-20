Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna geçen hafta deplasmanda 3-1 kazanılan Antalyaspor maçının on birinde değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren stoperler Emrecan Coşkun ve Hakan Çinemre’nin yanı sıra golcü Nabil Ghilas forma giyemedi.

Göztepeli taraftarlar Bornova Stadı’nı yine tıklım tıklım doldurdu. Maçın biletlerini günler öncesinden tüketen futbolseverler, yaptıkları şovlarla müthiş bir atmosfer oluşturdu. Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesinde kadrodaki tüm futbolcuları tribünlere çağırıp takıma sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 20 Alanyaspor’a gönül veren de kale arkası tribününden maçı izledi.