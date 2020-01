Göztepe - Atiker Konyaspor maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atiker Konyaspor\'u 1 - 0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımı da mücadelesinden ötürü kutladığını söyledi.

Konyaspor\'un kaliteli maçlar oynadığını belirten Tuna, \"Biz oyuna iyi başladık, ilk 15-20 dakika topla oynama oranımız yüksekti. Daha dikine oynasaydık, golü bulabilirdik. İki takım için önleyici tedbirler oldu. İlk yarının sonunda golü bulduk. Kazanma iç güdüsü nedeniyle oyunun kontrolünü kaybedebiliyoruz, duygusallaşabiliyoruz. İkinci yarıda 75. dakikada sonra Konyaspor\'un pozisyon artışı oldu. 7 korner kullandılar. Özet olarak iki takım adına iyi mücadele oldu. Hedefimiz 30 puana ulaşmak çok önemliydi. Avrupa hedefi hep soruluyor. Hafta hafta ilerleyeceğiz. Bize nasip olur mu? İnşallah olur \" diye konuştu.

Tuna, Ghilas ve Ömer\'i kadroya almaması konusunda ise, \"Ghilas\'ı zihinsel olarak hazır olmadığı için kadroya almadım. Ömer\'in ise belinde bir sıkıntı vardı. Mesele Göztepe\'nin kazanması\" ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer çalışmalarına da değinen Tuna, \"Biz öncelikle kadroyu koruyacağız. Takviyelerin bizi bu kadroyla ileriye taşıması gerekir. Her bölgeye takviye olabilir\" şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, futbol adına tüm işleri yapmalarına rağmen Göztepe\'ye mağlup olduklarını söyledi. Özdilek, \"Her şey iyi giderken itiş kakış yüzünden çalınan penaltıyla yenik duruma düştük. Gol haricinde bir futbol takımının yapması gereken her şeyi yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle oynadığımız sürece umutluyuz. Devrenin son maçını sağlıklı bir şekilde bitirip, yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir Konyaspor olacak\" ifadelerini kullandı.

