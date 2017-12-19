Göztepe - Atiker Konyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe ve Kızılay, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi çok anlamlı bir kampanyaya imza attı. İki kurumun düzenlediği \"Bir Atkı Bir Oyuncak\" kampanyasına futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Stat çevresinde oluşturulan standlarda, taraftarlar Anadolu\'nun çeşitli bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara atkı, eldiven, mont ve berelerini bağışladı. Karşılaşmadan önce Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'e kampanyaya destek olmasından dolayı plaket verildi. Göztepeli ve Konyasporlu futbolcular ile maçın hakemleri ise sahaya down sendromlu çocuklarla çıktı, tribünlerden büyük alkış aldı.

Göztepeli futbolseverler ilk yarının son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Göztepeli futbolseverler Konyaspor müsabakasında Bornova Stadı\'nı tıklım tıklım doldurdu. Günler öncesinden biletleri tüketen yaklaşık 9 bin taraftar ortalığı İzmir Marşı ile inletirken, atkı, flama, bayrak ve dövizlerle adeta tribün şov yaptı. Konyaspor\'u da kale arkasından 300 kadar seveni destekledi.

Göztepe\'de Konyaspor maçı öncesi şok gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı yüzünden golcü Ömer ve kadro dışı bırakılan Ghilas 21 kişilik kafileye dahil edilmedi. Göztepe\'de bir tek forvet olarak Jahovic kadroda yer aldı. Teknik Direktör Tamer Tuna, geçen hafta deplasmanda 3-2 kazanılan Evkur Yeni Malatyaspor maçının on birinde değişikliğe gitmedi. Göz-Göz\'de tecrübeli sağ bek 5. karşılaşmasında da yedek soyundu. İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan Çinemre sakatlıklarından dolayı forma giyemedi.