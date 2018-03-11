Göztepe - Antalyaspor: 2-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Tanju (xx), Kadu (xxx), Reis (xx), Traore (xxx), Selçuk (xx) (Dk. 59 Rotman xx), Poko (xxx) (Dk. 90 Leo), Castro (xxx), Halil (xxx), Gouffran (xx) (Dk. 84 Tayfur), Demba Ba (xxxx)

ANTALYASPOR: Boffin (x) - Celustka (x), Diego (xx), Djourou (x) (Dk. 79 Yekta x), Sakıb (xx), Hakan (x) (Dk. 89 Harun), Doukara (xx), William (x), Emre (x) (Dk. 73 Jevtovic), Deniz (xx), Maicon (x)

GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 74 Demba Ba (Göztepe), Dk. 80 Doukara (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Poko, Dk. 42 Selçuk, Dk. 76 Rotman (Göztepe), Dk. 36 William, Dk. 53 Hakan, Dk. 64 Diego, Dk. 66 Sakıb, Dk. 71 Emre (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Celustka (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta Medipol Başakşehir\'e deplasmanda 2-0 yenilen Göztepe, evinde Antalyaspor engelini aştı ve ilk 5 umutlarını tazeledi. Maçın 36\'ncı dakikasında Demba Ba\'nın golüyle devreyi 1-0 önde bitiren Göztepe, 74\'te Senegalli yıldızıyla bir gol daha buldu. Antalyaspor ise 80\'de Doukara ile umutlansa da kazanan İzmir ekibi oldu. Göztepe bu sonuçla puanını 39\'a çıkararak tırmanışa geçti. Antalyaspor ise 25 puanda kalarak düşme korkusunu yaşamaya başladı. Akdeniz ekibinde 89\'uncu dakikada Celustka direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

2\'nci dakikada Castro\'nun sol çaprazdan getirdiği topla buluşan Demba Ba kontrolünü sağlayamadı ve Senegalli\'nin arkası dönükken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

13\'üncü dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Göztepe savunmasında Kadu\'dan seken topa Doukara gelişine sert vurdu. Top, kaleci Beto\'nun bakışları arasında yandan dışarı gitti.

25\'inci dakikada soldan Sakıp topu Göztepe ceza alanına getirdi. Sakıp\'ın yerden ortaladığı topa vuran Deniz Kadah\'ın şutunu Beto çıkardı.

32\'nci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Djourou\'dan sıyrılan Demba Ba kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Ba\'nın plase vuruşunu Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

36\'ncı dakikada Göztepe öne geçti. Halil\'in ara pasında kaleci Boffin\'le karşı karşıya kalan Demba Ba, yerden bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

45\'inci dakikada Kadu\'dan sıyrılıp ceza alanına sokulan Doukara\'nın vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.

48\'inci dakikada ikinci yarının ilk ciddi pozisyonunu Antalyaspor yakaladı. Sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Deniz Kadah\'ın şutunu kaleci Beto çeldi.

55\'inci dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Poko\'nun ortaladığı topa iyi yükselen Demba Ba, kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak çataldan döndü.

58\'inci dakikada Selçuk\'un derinlemesine pasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Halil, Hollandalı eldivenden sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus devam kararı verirken, dönen topu Demba Ba tamamladı. Ancak Boffin yine gole izin vermedi.

72\'nci dakikada Poko\'nın taşıdığı topla ceza sahası dışında buluşan Rotman\'ın sert vuruşunu Boffin köşeden kornere çeldi.

74\'üncü dakikada Göztepe farkı 2\'ye çıkardı. Kontratağa çıkan sarı-kırmızılılarda soldan hareketlenen Halil, topu yerden ortaladı. Kale dibinde topa dokunan Demba Ba, kendisinin ve takımının 2\'nci golünü kaydetti: 2-0.

80\'inci dakikada Antalyaspor umutlandı. Sakıb\'ın soldan ortaladığı topa kafayı vuran Doukara farkı 1\'e indirdi: 2-1.

89\'uncu dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Traore\'ye kayarak sert müdahalede bulunan Celustka direkt kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve 3 puan ev sahibi Göztepe\'nin oldu.

(FOTOĞRAFLI)



