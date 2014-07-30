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Bilim / Teknoloji

Gözlüksüz tablet bilgisayar dönemi

Tablet bilgisayarları gözlüksüz kullanmayı sağlayacak yeni bir ekran teknolojisi geliştirildi

30 Temmuz 2014 23:21

Yeni sistem bir yazılım sayesinde kullanıcıların gözlük numaralarını temel alarak tablet bilgisayarların ekranlarındaki piksel ayarlarını kişiselleştiriyor.

Ayrıca araştırmacıların eklediği özel bir film tabakası sayesinde görüntülerin keskinliği arttırılıyor.

Araştırma ekibi bu yeni teknoloji sayesinde görme sorunu nedeniyle tablet bilgisayarları kullanmakta sıkıntı yaşayan milyonlarca kullanıcıya fayda sağlayacağını belirtiyor.

İngiltere'de her üç kişiden biri miyop oyarak bilinen uzak görüş bozukluğu yaşıyor. Bu rakam ABD'de yüzde 40'a çıkarken Asya’da nüfusun yarısından fazlasına uzanıyor.

Son zamanlarda görüş sorunu yaşayan kullanıcıların bilgisayar ekranlarını kişiselleştirmek için çalışmalar yapılıyordu.

Son çalışmanın araştırmacıları ürettikleri yeni sistemin öncekilerine göre daha başarılı olduğunu belirterek yüksek netlik ve çözünürlük elde ettiklerini açıkladı.

California, Berkeley ve MIT üniversitelerinden araştırmacılardan oluşan herhangi bir görüntü farklı açılardan ışığı tanımlayan bir algoritma geliştirdi.

Geliştirilen protip iPod'a monte edildi.

Yazılımın dışında bilgisayara iğne delikli bir film tabakası yerleştirildi.

Bu şekilde görüntüler daha net ve açık şekilde görüldü.

Araştırma ekibi bu yöntemin ileride görme sorunu yaşayan hastaların tedavisinde de kullanılabileceğini belirtiyor.


BBCTürkçe

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