Gözlüksüz 3D laptop Türkiye'de!

T24 - Toshiba gözlüksüz 3D Qosmio F750 notebook modelini dünya ile aynı anda İstanbul'da yaptığı lansman ile tanıttı. Gerçekleşen basın lansmanında Toshiba’nın Türkiye’deki dağıtıcısı TNB A.Ş Genel Müdür Aytaç Biter, Toshiba ‘nın Türkiye’ den sorumlu Pazarlama Müdürü Esin Demirbilek ve Toshiba Tüketici Elektroniği Ürünleri Satış Müdürü Michael Leonhardt hazır bulundu.
3D filmleri gözlüğe ihtiyaç duymadan izlettirilebilen F750'nin ekrabında aynı anda 2D görüntüler de izlenebiliyor. Kullanılan 3D teknolojisinin en çarpıcı tarafıysa izleyicinin yüz ve göz konumunu otomatik olarak tespit edip ekrandaki görüntüyü ona göre ayarlaması.
Değiştirilebilir görüntüyü ayırmak ve sağ ve sol göze yönlendirmek için iki adet paralaks aktif mercek kullanıluyor. İzleyicinin notebook ekranı önünde konumunu değiştirebilmesine imkan vermek için Qosmio F750 3D yüz izleme teknolojisine sahip bir HD web kamera kullanır. Kamera sürekli olarak izleyicinin yüzünün konumunu takip eder. Böylece kör noktalar olmadan geniş bir izleme alanı sağlar.
Ayrıca Qosmio F750, bir HDMI kablosu aracılığıyla kolayca herhangi bir 3D TV’ye bağlanabiliyor. Bu sayede 3D deneyimi arkadaşlar ve aile ile de paylaşılabiliyor.
Değişebilir aktif lens aynı anda hem 2D hem de 3D içeriği gösterebiliyor ve bu özellik yalnızca gözlüksüz 3D teknolojisinde bulunuyor. Örneğin, kullanıcı şimdi 3D film izlerken dilerse 2D olarak internet üzerinde filmin tanıtım bilgilerini okuyabiliyor.
Makinenin diğer iddialı özellikleri arasında dahili Harman Kardon stereo hoparlörler, Dolby Advanced Audio ses sistemi, i7 dört çekirdekli işlemci de sayılabilir. Qosmio F750 3D Gözlüksüz Notebook Türkiye’de farklı kırmızı, beyaz gibi farklı renk seçenekleri ile 2011 Temmuz sonu satışa sunulacak. Makinenin temel özellikleri şöyle:
Intel® Core™ i7 Quad-Core (Dört Çekirdekli) İşlemci
8 GB’a kadar DDR3 (1,333 MHz)
750 GB’a kadar 2.5“ HDD ve Solid State Hibrid 4G sürücü (7,200rpm’de 500 GB ile )*
39.6cm (15.6'') TruBrite® Full HD gözlüksüz 3D ekran (16:9), LED arka aydınlatma, 1,920 x 1080 piksel
NVIDIA® GeForce® GT 540M grafik kartı 2GB VRAM ile
3x USB 2.0 plus 1x USB 3.0 Uyku modunda şarj özellikli, HDMI-CEC, Çoklu kart okuyucu
WLAN (802.11 b/g/n), Bluetooth® 3.0 + HS*, Gigabit LAN
Blu-ray™ ROM sürücü, Blu-ray™ rewritable sürücü -BDXL™ Multi-Layer desteği (100GB rewritable diskleri destekler)*
Toshiba Resolution+
Yüz izleme teknolojili HD Web kamera ve Toshiba Yüz Tanıma
harman kardon® stereo hoparlörler, Dolby® Advanced Audio™, Uyku Modunda Müzik
DVB-T / analog Hibrid TV Tuner* uzaktan kumandalı*
7 adet hafif dokunuşlu kontrol tuşu - DVD 2D’den 3D’ye dönüştürme tuşu dahil
Toshiba LifeSpace, Toshiba Media Controller, Toshiba Eco Utility, Toshiba ConfigFreeTM, Toshiba PC Health Monitor
Boyutlar: 387.6 mm x 266.8 mm x 31.1mm / 36.8mm
Ağırlık: 3.15 kg’dan başlayan
Renk seçenekleri: kırmızı, beyaz
Microsoft® Windows 7 Home Premium (64-bit)