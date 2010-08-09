Gözlerinizi sıcaktan koruyun

T24- Uzmanlar, aşırı sıcaklarla birlikte güneşten gelen UV(mor ötesi) ışınların, göz sağlığı üzerinde kalıcı zararlar bırakabileceğini belirterek, gözlerin korunmasının önemine dikkat çektiler.



Dünya Göz Hastanesi'nden Operatör Dr. Ersel Özkılıç, en hassas organ olan gözlerin sıcaktan ve yoğun güneşten çabuk etkilendiğini ve dikkat edilmezse yaşa bağlı makula dejenerasyonu(sarı nokta hastalığı) Katarakt, Pterjiyum (halk arasında kuş kanadı olarak da bilinir) Gözkapağı ve çevresindeki ciltte kanserlerin oluşabileceğini ve alerjik hastalıkların meydana gelebileceğini söyledi.



Özkılıç, çeşitli çalışmalarda, güneş altında korunmasız olarak uzun zaman geçirmenin gözde bazı hastalıkların gelişimini hızlandırabileceği, akut ve kronik etkilere göre oluşabilecek hastalıklara göre farklılık gösterebileceğini, geciçi alerjilere de neden olabileceğini vurguladı.

Özkılıç ayrıca, sıcak havalarla birlikte alerji, katarakt, yanma, kızarma, kanlanma, kaşıntı, sulanma gibi vakaların arttığını ve bu durumlarda hastanın gözü bol su ile yıkamasını mümkünse bir uzmana görünmesi gerektiğini vurguladı. Özkılıç şöyle devam etti:

"Güneş ışınlarına maruziyet çocukluk çağlarında başlamaktadır. Yıllar içinde, yavaş yavaş birikici etkiyle kronik hastalıkların gelişiminde etkili olduğu düşünüldüğünde, eğitimin erken yaşlarda başlatılması, güneşlenme ve UV radyasyonundan korunma alışkanlıklarının kazandırılması önemlidir. Şemsiye-şapka kullanımı, özellikle yaz aylarında UV radyasyonun en yoğun olduğu öğle saatlerinde dış mekânlardan kaçınılması, UV blokajı yüksek güneş gözlüğü ve UV geçirgenliğini azaltarak cildi koruyan krem kullanarak bu hastalıkların önüne geçilebilir."