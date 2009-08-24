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Yaşam

Gözlerinin önünde kızını kaybetti

Yığılan bakliyat çuvallarının altında kalan 16 yaşındaki kız boynu kırılıp öldü.

24 Ağustos 2009 03:00

Yığılan bakliyat çuvallarının altında kalan 16 yaşındaki kız boynu kırılıp öldü.

Olay Çilek Mahallesi 139 Cadde üzerindeki Tekinler Bakliyat Deposu'nda meydana geldi. Babası Mustafa Cengiz (46) ile birlikte depoda işçi olarak çalışan 16 yaşındaki Ebru Cengiz, temizlik sırasında bakliyat çuvalları bir anda üzerine devrildi. Çuvalların altından kurtarılıp Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyan annesi Ayten Cengiz ile yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirerek göz yaşlarına boğuldu. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, baba Mustafa Cengiz ile çalışanların ifadesinin alınması için Natık Karadeniz Polis Merkezi'ne götürdü.

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