Gözlerinin önünde kızını kaybetti

Yığılan bakliyat çuvallarının altında kalan 16 yaşındaki kız boynu kırılıp öldü.
Olay Çilek Mahallesi 139 Cadde üzerindeki Tekinler Bakliyat Deposu'nda
meydana geldi. Babası Mustafa Cengiz (46) ile birlikte depoda işçi
olarak çalışan 16 yaşındaki Ebru Cengiz, temizlik sırasında bakliyat
çuvalları bir anda üzerine devrildi. Çuvalların altından kurtarılıp
Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahelelere
rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyan annesi Ayten Cengiz ile yakınları
hastane önünde sinir krizleri geçirerek göz yaşlarına boğuldu. Polis,
olay yerinde inceleme yaparken, baba Mustafa Cengiz ile çalışanların
ifadesinin alınması için Natık Karadeniz Polis Merkezi'ne götürdü.