Gözleri oyuk, kulakları kesik bulunan kedi kansermiş (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri;

\'Kedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestiler\' başlıklı haberimizi, ortaya çıkan gelişme nedeniyle, yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi\'ndeki parkta, gözleri oyuk ve kulakları kesik bulunan kedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin işkence yaptığı sanılarak, veterinere götürüldü. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir İletişim Sorumlusu Esin Önder, kedinin enfeksiyon ve kanser nedeniyle bu hale geldiğini belirterek, \"Tedavisi için veterinerimiz elinden geleni yapıyor\" dedi.

Göztepe\'deki parkta bulunan gözleri oyuk, kulakları kesik kedinin fotoğrafları, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Bunun üzerine araştırma yapan HAYTAP İzmir üyeleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin işkence yaptığı sandıkları kediyi bulunduğu hurda aracın içinden alıp, veterinere götürdü. HAYTAP üyelerinin kediyle ilgili başvurduğu polis ekipleri de çalışma başlattı. Veteriner tarafından kontrolü yapılan kedinin, enfeksiyon ve kanser nedeniyle bu hale geldiği belirlendi. HAYTAP İzmir İletişim Sorumlusu Önder, \"Tanı koyuldu, vahşet değilmiş. Biz gözü oyulmuş, kulakları kesilmiş olarak düşünmüştük; kedi kansermiş. Tedavisi için veterinerimiz elinden geleni yapıyor\" dedi. Önder, kedinin tüm tedavi masrafını da üstlendiklerini dile getirdi.



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