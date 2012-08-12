Ünlü estetisyen Nazım Durak, Ajda Pekkan'a yüklenerek "Gözleri kurbağa, dudakları maymun poposu gibi. Hilkat garibesi" dedi.

UçanKuş'un önceki geceki konuğu ünlü estetik cerrahı Prof. Dr. Nazım Durak oldu. Ünlü cerrah bir çok yıldız isim yorumlarda bulunurken, Ajda Pekkan için söyledikleri ise yenilir yutulur cinsten değildi. Nazım Durak, şunları söyledi:



Ajda'nın egosu yüksek



"Ajda Pekkan sanıyorum 10-15 tane estetik operasyon geçirmiş. Ajda'nın estetikleriyle gündeme gelmesine hiç katılmıyorum. Ajda ne bir hayır kurumuna yardım etmiştir ne bir okul yaptırmıştır, ne de bir çocuğu evlatlık almıştır. Ajda'nın konserleriyle gündeme gelmesi ise çok normal. Çok muazzam elektronik ses ve ışık düzenleri var. Benim için hiç bir özelliği olmayan bir sanatçı. Estetik operasyonları da çok başarısız. Hilkat garibesine benziyor. Kurbağa gibi bakıyor gözleri. Yüzünde hiç bir mimik yok. Dudakları da maymun poposu gibi... Ayrıca egosu çok yüksek. Ajda Hanım'ı kesinlikle beğenmiyorum..."

Hızını alamayan estetik cerrahın gazabından Tarkan da nasibini aldı. Ünlü cerrah "Tarkan yanaklarını doldurtmuş. Bir takım dolgu maddeleriyle yanaklarınızı doldurursanız elmacık kemikleri dışarı çıkar. Burnunda da ufak bir müdahale olabilir" dedi.

Durak, Özge Ulusoy için ise "Güzel bir bayan ama fotojenik değil. Yakından gördüğüm için söylüyorum bunu" diye konuştu.

Saba Tümer'i de tefe koyan Durak, "Kilolu, boyu kısa, kalçaları çok geniş, çok hafif bir kamburluk da var. Televizyon ekranı için bir esprisi yok. Çoğu konuşmalarını da anlamıyorum" diye konuştu.