T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gözleri görmeyen köpek, düştüğü kuyudan 4 gün sonra kurtarıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 4 gün önce düştüğü 5 metrelik içi boş su kuyusunda mahsur kalan gözleri görmeyen köpek, hayvanseverler ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı

11 Aralık 2017 16:35

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da 4 gün önce düştüğü 5 metrelik içi boş su kuyusunda mahsur kalan gözleri görmeyen köpek, hayvanseverler ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Olay, Çorum\'un Alaca ilçesine bağlı Büyük Cami köyü kırsalında meydana geldi. Yaralı bir köpeğin tedavisi için köye giden Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen ve komisyon üyeleri, köy yakınlarındaki 5 metrelik su kuyusunda bir köpeğin mahsur kaldığını öğrendi. Kısa sürede boş su kuyusunun bulunduğu bölgeye giden Çimen, beraberindekilerle köpeği kurtarmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı. Havanın yağışlı olması, kuyuda da çökme riski bulunması nedeniyle Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz\'dan yardım istendi. Çimen’in talebi üzerine Başkan Eyvaz, itfaiye ekibini bölgeye gönderdi. Olay yerine gelen itfaiye, hayvanseverlerin de yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kuyuda mahsur kalan köpeği çıkardı. Görmediği belirlenen köpeğe, yiyecek ve su verildi. Şeyda Çimen, köpeği tedavi için Çorum\'a götürdü.
Başka bir köpek için gittikleri köyde kuyudaki köpeğin kurtarılmasına vesile olduklarını ifade eden Çimen, köpeğin 4 gündür kuyuda bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek, \"Çok şükür ölmeden kurtarabildik. Gerekli tedavisini yaptıktan sonra sahiplendirmek istiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAOlayAlacaBüyük CamiBilim KültürTurizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu BaşkanıKısaHavanınAlaca Belediye Başkanı Muhammed Esat EyvazBaşkan EyvazGörmediğiBaşkaGerekliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24