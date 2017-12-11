Gözleri görmeyen köpek, düştüğü kuyudan 4 gün sonra kurtarıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da 4 gün önce düştüğü 5 metrelik içi boş su kuyusunda mahsur kalan gözleri görmeyen köpek, hayvanseverler ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Çorum\'un Alaca ilçesine bağlı Büyük Cami köyü kırsalında meydana geldi. Yaralı bir köpeğin tedavisi için köye giden Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen ve komisyon üyeleri, köy yakınlarındaki 5 metrelik su kuyusunda bir köpeğin mahsur kaldığını öğrendi. Kısa sürede boş su kuyusunun bulunduğu bölgeye giden Çimen, beraberindekilerle köpeği kurtarmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı. Havanın yağışlı olması, kuyuda da çökme riski bulunması nedeniyle Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz\'dan yardım istendi. Çimen’in talebi üzerine Başkan Eyvaz, itfaiye ekibini bölgeye gönderdi. Olay yerine gelen itfaiye, hayvanseverlerin de yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kuyuda mahsur kalan köpeği çıkardı. Görmediği belirlenen köpeğe, yiyecek ve su verildi. Şeyda Çimen, köpeği tedavi için Çorum\'a götürdü.

Başka bir köpek için gittikleri köyde kuyudaki köpeğin kurtarılmasına vesile olduklarını ifade eden Çimen, köpeğin 4 gündür kuyuda bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek, \"Çok şükür ölmeden kurtarabildik. Gerekli tedavisini yaptıktan sonra sahiplendirmek istiyoruz\" dedi.



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