Gözleri bağlı en güzel çiçek sepetini yapmak için yarıştılar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Çiçek Filosu 4\'üncü Geleneksel Çiçekçiliğin Enleri Ödül Töreni yapıldı. Törende çiçekçiler gözleri bağlı en güzel sepeti yapmak için yarıştı.

Türkiye genelinde 1100 üyesiyle çiçekçilik sektörünün önde gelen gruplarından biri olan TÇB ve birliğe bağlı bayilerin oluşturduğu \'Çiçek Filosu\' tarafından organize edilen 4\'üncü Geleneksel Çiçekçiliğin Enleri Ödül Töreni, Manavgat\'ın Titreyengöl mevkiindeki bir otelde gerçekleştirildi.

TÇB tarafından çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi ve daha iyi hizmet sunması için bayilere hazırlanan eğitim programının ardından, ödüller verildi. Ödül törenine Türkiye Çiçekçiler Federasyonu Başkanı Daştan Evcen, TÇB Başkanı İsmail Başaran ve yönetim kurulu üyeleriyle birlik üyeleri katıldı. Gecede \'centilmenlik, zor bölge, özel tasarım, siparişte kusursuzluk, gelişimde öncü, hızlı teslimat, özel günler, zarafet\' gibi 15 ayrı kategoride müşterilerin oylarıyla belirlenen çiçekçi mağazalarına ödülleri verildi.

GÖZLER BAĞLI YARIŞMA

Ödül töreninin ardından 2\'şer kişiden oluşan 5 ayrı ekip gözleri kapalı şekilde en güzel çiçek sepetini yapmak için yarıştı. Yarışmacılar 15 dakikalık süre zarfında kendilerine verilen çiçeklerle yaptıkları sepetleri kadınlardan oluşan 11 kişilik jüriye beğendirmek için çaba gösterdi. Yarışma sonunda Serhan Alkan ve Şaban Kardaş ikilisi 109 puanla birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi.

AYLIK 10 BİN ÇİÇEK SİPARİŞİ

TÇB Başkanı İsmail Başaran, birlik olarak Türkiye\'nin 81 ilinde 1100 mağaza ile hizmet verdiklerini anlatarak, \"Türkiye\'de çiçekçilik sektörü aşağı yukarı 10 bin çiçekçiden oluşuyor. Biz Türkiye\'de Türk sermayesiyle birlikte çiçekçi mağazalarının katılımıyla beraber Türkiye\'de bir ilki (Çiçek Filosu) gerçekleştirdik. Bütün katılımcı arkadaşlarımızın bunun ununda, suyunda emeği oldu, katkı verdi. Biz, genel merkezi İstanbul\'da bir oluşumu gerçekleştirdik. Türkiye\'nin 81 iline aynı zamanda online çiçek siparişi verme, daha kaliteli, daha hızlı hizmet verebilen web sayfasıyla beraber çiçekçi mağazalarımızı birleştirdik\" dedi.

Çiçek Filosu ile aylık ortalama 10 bin adet çiçek siparişi aldıklarını belirten Başkan Başaran, \"Çiçekçiler arasında ortalama aylık 10 bin sipariş üreten bir kurumuz. Bunun da çiçek başına değeri ortalama 80 ile 120 lira arasında değişmektedir. Toplamında da yekun bir ciro tutuyor, bunun da her biri faturalandırılıyor. Asıl önemli olan da bu. Devlete KDV üreten bir kuruluşuz\" diye konuştu.

TÇB Başkanı Başaran, bağlı mağazaların siparişler için kendilerine komisyon ödemediğini de hatırlattı.



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