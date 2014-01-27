Gözler Ukrayna Parlamentosu'nda



Ukrayna’da tansiyon haftalardır düşmüyor. Muhalifler taleplerinde ısrarlı. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in iktidarı paylaşma teklifini kabul etmeyen muhalefet, bunun yeterli olmadığını belirterek erken seçimlere gidilmesini istiyor.

Ukrayna’nın Berlin’deki büyükelçisi Pavlo Klimkin kriz oturumundan beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Şu anda önemli olan, şiddetin sona ermesi. Parlamentodaki oturumdan beklentilerimiz büyük. 18 Ocak’ta kabul edilen yasaların tamamen askıya alınması ya da en azından temel değişikliklere gidilmesi gibi pek çok önemli sorular gündeme gelecek. Ayrıca suç işlememiş kişiler için af çıkarılması, hükümetin istifası ya da temel değişikliklere gidilmesi ve belki 2004 anayasasına geri dönülmesi de gündeme gelecek konulardan.“

18 Ocak'ta kabul edilen yasa, toplanma ve gösteri düzenleme hakkına kısıtlamalar getirirken, protesto gösterilerine katılanların, basında ve sosyal medyada hükümetin değişmesi talebinde bulunanların para cezasına çaptırılmaları ya da 15 yıla kadar hapse mahkum edilmelerini öngörüyor. Bu tartışmalı yasanın iptal edilmesi talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermeyen Yanukoviç, muhaliflere sadece değişiklik önerisinde bulundu.

Eski boks şampiyonu muhalif lider Vitali Kliçko’ya başbakan yardımcılığı öneren Yanukoviç istifa çağrılarına ise şimdilik kulak asmıyor. Almanya'nın Leipzig kentindeki Ukrayna Fahri Konsolosu Yelena Hoffmann, Kliçko'nun Yanukoviç'in önerisini reddetmesini eleştirdi ve Kliçko’nun deneyimli bir politikacı olmadığını belirterek bu teklifin aslında küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetin ülkenin refahını değil, sadece Yanukoviç’in istifasını ve iktidar değişikliğini istediği iddialarını ise Hoffmann şöyle değerlendirdi: “Bunlar spekülasyon. Şu ana kadar duyduklarımız doğrultusunda Kliçko’nun yeni devlet başkanı olmak isteğini ve erken seçimlerin yapılmasını planladığını düşünüyorum. Ancak Kliçko’nun kafasından geçenleri tam olarak bilemem. Sadece şunu söyleyebilirim ki; ülke için hızlı ve önemli kararlar alınması gereken mevcut koşullarda erken seçimler hızlı bir çözüm getirmeyecektir. Göstericiler de Yanukoviç'in gitmesini istiyor. Bunlar ağırlıklı olarak batılı Ukraynalılar. Yanukoviç’in ülkeyi Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmak istediğine güvenmiyorlar.“

Avrupa Parlamentosu heyet gönderiyor

Protesto gösterileri Yanukoviç'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya alması ve bunun yerine Rusya ile işbirliğini güçlendirmeyi tercih etmesi üzerine başkent Kiev'de başlamıştı. Ancak gösteriler son haftalarda Kiev dışına da taşmaya başladı. Ukrayna’nın doğusunda da hükümeti protesto eden eylemler düzenleniyor. Yelena Hoffmann, doğudaki Ukraynalıların ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerini batıdakilerden farklı algıladığını, ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomik ve toplumsal koşullar nedeniyle hükümeti protesto ettiğini düşünüyor.

Hoffmann, “Doğudaki Ukraynalıların Avrupa Birliği ile yakınlaşmak istemediği söylenemez. Ülkenin tamamı, Avrupa Birliği ile ortak değerler üzerinden kalkınmak istiyor. Ancak Avrupa Birliği’nin doğudaki Ukraynalıların Rusya ile ilişkileri konusunda biraz yanlış değerlendirmede bulunduğunu sanıyorum. Doğu Ukrayna ve Rusya ekonomik ve sosyal açıdan birbirine bağlı. Bu nedenle doğu Ukraynalılar, Rusya ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor“ diyor.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu Ukrayna'daki son gelişmelerden sonra Dışişleri Komisyonu Başkanı Elmar Brok liderliğinde, 12 parlamenterden oluşan bir heyeti temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gönderiyor. AP heyetinin sokaktaki protestocular, muhalefet temsilcileri ve Ukrayna hükümetinden bazı isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.