Gözler UEFA'da: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan Wembley'e mi taşınacak?

Şampiyonlar Ligi finali için ev sahipliği konusu karara bağlanıyor. New York Times’ın özel haberine göre UEFA’nın 2023’ü İstanbul’a vereceği, bu sezonun Wembley’de tamamlanacağı belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde herkesin merakla beklediği final konusu karara bağlanıyor. New York Times’ta yer alan özel habere göre, UEFA, Manchester City-Chelsea arasında 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 29 Mayıs’ta oynanması gereken finali Londra’ya Wembley’ye taşımak istiyor.

İki İngiliz takımının finalde olması, İngiltere’de hükümetin Türkiye’yi Koronavirüs nedeniyle "yüksek riskli ülkeler" arasına alması ve 10 günlük karantina zorunluğu koyması nedeniyle UEFA harekete geçti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüştüğü ve finali İngiltere’ye alma konusunda hem sağlık hem güvenlik garantisi istediği kaydedildi. Boris Johnson da tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İngiltere Futbol Federasyonu da daha önce lig kupası finalinin taraftarlı oynatıldığını ve ülkedeki vaka sayılarının bitme noktasına geldiğini gösterdi. Bunun üzerine UEFA Başkanı Ceferin’in Türkiye’ye 2023 teklifini getireceği bildirildi. Türkiye’nin 100. yılı onuruna Şampiyonlar Ligi’nin 2022-2023 sezonu finalinin İstanbul’da olmasını sunacağı aktarıldı.

Otelde 1750 pound maliyetle 10 günlük karantina

Manchester City ve Chelsea, 29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunun final maçında iki İngiliz takımı karşılaşacak. İngiltere'nin "yüksek riskli ülkeler" kategorisine aldığı Türkiye'ye seyahat eden kişiler, ülkeye döndüklerinde bir otelde 1.750 pound (2.447 $) maliyetle 10 gün karantinada kalmak zorunda olacak.

Bir UEFA sözcüsü The Guardian gazetesine verdiği demeçte, "UEFA, Türkiye'nin kırmızı listeye alındığını öğrendi ve konuyu düşünmek için biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.