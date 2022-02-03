Gözler TÜİK'te; ocak ayı enflasyon rakamları bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 ocak ayına ilişkin yılın ilk enflasyon verisini açıklayacak. Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 13,58 artmış, böylece 2021 yılı yıllık enflasyon ise yüzde 36,08'e yükselerek 19 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ocak ayına ilişkin piyasa beklentisi ise ocakta enflasyon artışının çift hanelerde olacağı yönünde şekillenirken, AA finansın anketine katılan 20 ekonomistin medyan beklentisi yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde ocakta yıllık enflasyon yüzde 48,42'ye yükselerek 20 yılın zirvesini görebilir.

Ağırlıklar güncellenecek

Öte yandan TÜİK her yıl ocak ayında enflasyon hesabına dahil olan ürünlerin ağırlıklarını güncelliyor. Dolayısıyla bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verisinin yanı sıra enflasyon sepetine etki eden ürünlerin ağırlıkları da güncellenecek.

TÜİK'in bugün açıklayacağı bir diğer kritik veri ise ocak ayı üretici fiyat endeksi. ÜFE'nin, özellikle enerjide yaşanan fiyat artışları ve maliyet baskısının getirdiği diğer unsurlarla birlikte yüzde 100 seviyelerine ulaşması bekleniyor.