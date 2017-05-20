Gözler Trump'ın ilk yurtdışı ziyaretinde

ABD Başkanı Donald Trump ilk yurtdışı gezisine Suudi Arabistan'dan başlıyor. 9 günlük resmi gezinin ikinci durağını İsrail ve Batı Şeria oluşturacak. Ardından Vatikan'a geçerek Papa Françesko ile görüşecek olan Trump daha sonra da Brüksel'deki NATO zirvesine ve Sicilya'nın Taormina kentindeki G7 grubu toplantısına katılacak.

Trump'ın danışmanları, ABD Başkanı'nın gezisini 'tarihi' olarak tanımlıyor. Trump, Jimmy Carter'dan sonra ilk yurt dışı gezisini Kanada ya da Meksika'ya düzenlemeyen ilk ABD Başkanı oluyor.

Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşundan Elliot Abrams, Trump'ın seyahat rotasını ilgi çekici bulduğunu belirtiyor. Abrams, Trump'ın seçim kampanyası döneminde ABD'nin Ortadoğu'daki anlaşmazlıklardan uzaklaşacağını söylediğini hatırlatarak, "Ancak şimdi ilk yurtdışı gezisini tam da Ortadoğu'ya yapıyor" diyor.

Radikal İslam'la mücadele konuşması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın "Müslüman dünyasını ortak düşmanlar karşısında birleştirme" amacını taşıdığı vurgulandı.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle görüşmeye hazırlanan Trump, Körfez ülkeleri temsilcilerinin biraraya geldiği bir de toplantıya katılacak. 50 ülke lideri ve üst düzey temsilcisinin katılmasının beklendiği toplantıda Trump bir de konuşma yapacak.

Trump'ın kendisiyle görüşmek üzere Riyad'a çağrılan Körfez liderlerine sesleneceği konuşmada radikal İslam'la mücadele konusuna ağırlık vermesi bekleniyor.

Trump seyahati öncesi yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'da Müslüman liderlerle konuşup kendi dinlerinin barışçıl geleceğinin önünü açmak için onlardan nefret ve radikalleşmeyle mücadele etmelerini isteyeceğim" demişti. ABD Başkanı, "vereceği mesajın Riyad'da memnuniyetle beklendiğini" de sözlerine ekledi.

Trump'ın başkanlığı çoşkuyla karşılandı

Körfez ülkeleri Trump'a sıcak bakıyor. Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, seçim kampanyasında İslam karşıtı açıklamaları ve sonrasında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engellemek için attığı adımlara rağmen bölgede çoşkuyla karşılanmıştı.

ABD yönetimine önemli iç ve dış politik konularda danışmanlık yapan muhafazakar Heritage Vakfı'ndan Nile Gardiner, "Trump ile birlikte Obama'nın aksine Ortadoğu'da geleneksel bir Amerikan politikasının geri dönüşüne şahit olacağız" diyor.

Obama'nın Ortadoğu politikasından dönüş

Gardiner, Obama'nın izlediği İran politikasıyla özellikle Suudi Arabistan'la ilişkilere kalıcı zarar verdiğini söylüyor.

Heritage Vakfı'ndan Nile Gardiner, "Seyahatin amacı ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerini yenilemek ve İran'ın bölgede istikarsızlığa yol açan etkisiyle mücadelede ABD'nin kararlılığını Suudi Arabistan'a göstermek" diyor.

Obama yönetimi, Suudi Krallığı, radikal İslam'a yaklaşımı ve sayısız insan hakları ihallalleri nedeniyle eleştirmişti.

Önce Amerika!

Trump göreve geldiği ilk günden beri hep "önceliğinin Amerika" olacağını söyledi. Peki bu gezisinde öncelik ABD mi?

ABD Başkanı çantasında Riyad'a 100 milyar dollarlık bir silah ve askeri mühimmat antlaşması ile gidiyor.

Dış İlişkiler Konseyi'nden Elliot Abrams, "Gezi Trump'ın moraline iyi gelecektir" diyerek, "Şu an ABD'de herşey Rusya'ya ifşa edildiği ileri sürülen gizli bilgilerle ilgili tartışmalar, FBI ve Trump'ın tweetleri etrafında dönüyor" ifadesini kullanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Alexandra von Nahmen