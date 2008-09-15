Gözler Paris'e odaklandı

Neredeyse bütün markaların çevreci ya da egzoz emisyonları azaltılmış modelinin sergileneceği fuarda, ilk kez dünya tanıtımı yapılacak modeller de birbiri ardına örtüsünü kaldırmaya başladı.



Yeni Megane: Devrimci değil ama daha yuvarlak

VW Golf VI’nın Fransız rakibi yüzünü gösterdi. Tasarım olarak yeni Renault Megane daha yuvarlak hatlara ve öncüsü kadar devrimci olmayan çizgilere sahip. Buna rağmen tasarım çizgisi hâlâ cesur.

Otomobilin önü Laguna’yı, plakanın altındaki ızgarası ve uzun farları ise Peugeot’yu hatırlatıyor. Büyük C sütunu da bir yerlerden tanıdık geliyor. Stoplara bakıldığında, Golf VI’daki gibi aracın yanlarına doğru iyice giriş yaptığı görülüyor. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi ise coupelere daha yakın bir görünüm sunuyor.

Yeni Megane’ın motor seçenekleri ise ilk etapta şu şekilde sıralanacak: Hacimleri 1.6 lt ile 2.0 lt arasında (111- 180 HP) benzinliler ve 1.5 lt ile 2.0 lt arasında hacimli (90-150 HP) dizeller. Hibrid versiyon ise henüz düşünülmüyor. Yeni Megane ailesi de bu otomobil üzerine inşa edilecek. 5 kapılı Megane’ın ardından 2009 başında coupe karoserli versiyon piyasaya çıkacak. Daha sonra bu ikiliyi, Scenic, Grand Scenic, station versiyon Grandtour, cabrio ve Megane Sport takip edecek.



Citroen Hypnos

Paris Otomobil Fuarı’na birkaç hafta kala Citroen, oldukça şık ve dikkat çekici Cross-over konsepti Hypnos’un örtüsünü kaldırdı. Hypnos, sahip olduğu birkaç yaratıcı teknoloji sayesinde performans ve emisyon değerlerinde dikkat çekici sonuçlar almış. Hypnos, bir coupenin dinamizmini, lüks bir otomobilin zarafetini ve bir SUV’un geniş hacim ve kullanım özelliklerini bünyesine taşıyan etkileyici bir araç. Dış tasarımda kullanılan akan çizgiler, araca hem dinamik bir siluet hem de güçlü bir ifade kazandırmış. Böylece hem araç içindekilerde hemde aracı dışardan seyredenlerde heyecan uyandırması istenmiş.

Aracın iç mekânında ön plana çıkarılan detay, gövdede kullanılan akıcı hatların, iç mekânda renk ve dalga oyunlarıyla nesnellikten uzaklaştırılarak insana daha yakın bir tema oluşturulmuş. Böylece Citroen Hypnos, iç mekânda sürücü ve yolcularını sihirli bir atmosfere götürüyor.

Araçta kullanılan hibrid teknolojisi sayesinde Hypnos 200 HP güç üretmesine rağmen 100 km’de 4,7 litreden daha az yakıt tüketip 120 g/km CO2 salınımı ile yetinebilecek. Gittikçe sertleşen çevre emisyonları çerçevesinde Citroen, Hypnos ile çevreye duyarlı bir aracın etkileyici tasarımlı, güçlü performanslı ve geniş hacimli olabileceğini kanıtlamış oluyor.

Kia Soul

Kia’nın keskin hatlarına rağmen stil sahibi Soul modeli Paris Otomobil Fuarı’nda hem mantığı hem de kalpleri fethetmek için seri üretim modeliyle hazır olacak. Önümüzdeki yılın başlarında Avrupa’da satışa sunulacak olan Soul’da verimli ve çevreci benzinli ile dizel motor seçenekleri yer alacak.

Şubat ayından itibaren Avrupa’da başarılı satış rakamlarına ulaşan cee’d modelinde de kullanılan 126 HP güç üreten dizel ve benzinli DOHC motor seçenekleriyle pazara sunulacak olan Soul, manuel ve otomatik şanzımanla alınabilecek. 126 HP güç üreten dizel motor gücünü 4.000 d/d’de, 255 Nm maksimum torkunu ise 2.000 d/d’de ortaya koyuyor.

Alüminyumdan üretilen 126 HP benzinli motor ise gücünü 6.300 d/d’de, 156 Nm torkunu ise 4.200 d/d’de üretiyor. Soul, 5 kapılı hatchback formunda, önden çekişli, yüksek tavanlı ve alışılmadık şekilde uzun aks mesafeli bir crossover.



Ölçülerinde ön plana çıkan farklılıklar ise 1.610 mm yüksekliğinin yanında ön camı ortalama bir kompakt otomobilin ön camından 135 mm daha yüksekte konumlandırılmış. Aracın yerden yüksekliği de 45 mm ile artırılarak 120 mm’ye ulaşmış. Kia Soul, Güney Kore’deki Gwangju Üretim Tesislerinde Kasım ayından itibaren üretilmeye başlanacak. Amerika kıtası için ise 2.0 litre 142 HP benzinli motora sahip bir versiyon da sunulacak.

Seat Ibiza / Seat Ibiza Ecomotive

Seat, kısa süre önce yenilediği Ibiza model yelpazesini 2 yeni modelle genişletiyor. İkisi de farklı uçlarda yer alan bu otomobillerden birisi ateşli sürüşüyle dikkat çekecek olan Ibiza Cupra, diğeri ise çevre duyarlılığı ile ön plana çıkan Ibiza Ecomotive. Böylece Ibiza serisi en “ciddi” ve en “temiz” olmak üzere iki yeni modele kavuşuyor.

Cupra’ya hareket veren motor 2 yıl üst üste yılın motoru ödülünü alan 1.4 TSI motorun 180 HP güç üreten bir versiyonu. Sadece turboşarj değil, aynı zamanda superşarj desteğine de sahip olan motor böylece performansın yanında verimli tüketim rakamlarına da imza atıyor. Volkswagen’in yeni geliştirdiği 7 ileri DSG şanzımanın kullanıldığı Cupra’da vites değişimleri direksiyon üzerindeki düğmelerle de yapılabiliyor.

3 kapılı SC (SportCoupe) karoser üzerine oluşturulan Cupra’da ön panjuru çevreleyen hava girişlerine sahip yeni bir sportif tampon kullanılmış. 17 inç büyüklüğündeki jantlar ve arka difüzörler, ayrıca ortaya yerleştirilmiş trapez formlu egzoz ucu dış tasarımda yer alan detaylar arasında sayılabilir. İç mekanda ise sportif direksiyon, alüminyum pedal seti ve diğer sportif detaylar Seat Tasarım Şefi ve Lamborghini Gallardo ve Murcielago modellerinin de tasarımcısı Luc Donckerwolke tarafından iç mekana serpiştirilmiş.

Seat’ın diğer yüksek performanslı modeli (bu seferki yakıt verimliliği performansında) yeni nesil Ecomotive, güncel modeldeki gibi 99 g/km CO2 emisyonu sunuyor. 5 kapılı ya da SC (SportCoupe) karoserle alınabilen Ibiza Ecomotive 80 HP güç üreten partikül filtreli 1.4 litre TDI motorla donatılmış. Düşük emisyonun diğer bileşenleri ise motor kontrol ünitesinde yapılan iyileştirmeler, şanzıman yazılımının ve dişli oranlarının yeniden düzenlenmesi, 175/70 R14 ebatlı düşük sürtünme katsayılı lastiklerin takılması ve yedek lastik yerine tamir kiti koyulması ile elde edilmiş.

Aerodinamik düzenlemeler ise ön panjurun ızgaralarının kapatılması ve bagaj üstü spoyler kullanılması ile tamamlanmış. Bu sayede Ibiza Ecomotive’in yakıt tüketimi 100 km’de 3,8 litre olarak gerçekleşiyor.



Toyota Avensis

Tamamen yenilenen ve İngiltere’de üretilecek olan 3. nesil Toyota Avensis, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Toyota standının ana unsuru olacak olan Avensis, derli toplu çizgileriyle otomobilin güçlü ve dinamik karakterini öne çıkarıyor. 3. nesil Toyota Avensis, Derbyshire’daki Burnaston Üretim Tesisleri’nde üretilecek. 2009 Ocak ayından itibaren satışa sunulacak olan Avensis orta sınıf için çok önemli olan, şimdikinden daha güçlü ve daha az emisyon üreten motor seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca Avensis ile bütünleşen zengin donanım, zarafet ve dayanıklılık özelliklerini de ileriye götürecek. Otomobilin detaylı bilgileri yıl sonunda açıklanacak.

Fuarda Avensis’e eşlik eden iki yeni otomobil daha olacak. Her ikisi de bu yılın başında Cenevre Otomobil Fuarı’nde konsept olarak sergilenen ve yeni yılda satışa sunulacak olan “çok küçük” otomobil iQ ve sağlam görünüşlü Urban Cruiser, seri üretime hazır halde görücüye çıkacak.

Üç metreden daha kısa olan iQ dünyanın ilk en küçük premium 4 kişilik otomobili değil, aynı zamanda daha büyük otomobillerin sahip olduğu tüm dinamik ve güvenlik özelliklerine de sahip. Toyota iQ ile ilgili asıl “küçük” olan şey ise 99 g/km’den başlayan CO2 emisyonları. Araç güvenlik konusunda da çok iddialı görünüyor. Arka koltukların arkasında yer alan dünyanın ilk havayastığı perdesi de iQ’da kullanılıyor.

Standda yer alan Urban Cruiser ise 1.4 litre D-4D dizel motor ve AWD (4 tekerlekten çekiş), sağlam görünümlü tasarımı, yüksek standart ve güvenlik donanımlarının yanında düşük CO2 emisyonlarıyla dikkat çekiyor. AWD versiyonunda 133 g/km CO2 salınımı yapan Urban Cruiser bu sayede kent yaşamına ve pek çok yol şartına uyum sağlayan bir portre çiziyor.

Mazda Kiyora

Mazda 2008 Paris Motor Show’da yenilenmiş yüzüyle Mazda MX-5, tamamen yeni MZRCD 2.2 turbo dizel motora sahip Mazda6, MZ-CD 1.6 turbo dizel motorlu Mazda2’nin de aralarında bulunduğu modellerden farklı olarak Kiyora isimli konsept çalışmasını sergileyecek.

Japonca ‘Temiz ve Saf” anlamına gelen Mazda Kiyora, sürüş zevki, çevrecilik ve güvenlik özelliklerinin etkileyici bir bileşimi olarak, Mazda’nın ‘Sürdürülebilir Zoom-Zoom’ adını verdiği uzun dönemli teknoloji gelişimini temsil ediyor. “Kiyora” Mazda tasarımcılarına, şehir hayatının beraberinde getirdiği, kirlilik, gürültü, susuzluk gibi negatif etki yaratan özelliklerinden kurtulmayı sağlamak ve içine girildiği andan itibaren rahatlama sağlamak temasıyla geliştirilmiş. Kiyora, Mazda’nın gelecek nesil 4 silindir direkt enjeksiyonlu motoru, SIS (Smart Idle Stop) sistemi ve yüksek yakıt ekonomisi ve düşük CO2 salımı özellikleriyle donatılmış.



Honda Insight

Honda, Paris Otomobil Fuarı’nda, resmi adı Insight olan yeni global hibrid aracının bir konsept versiyonunu sergileyecek. Yeni hibrid araç, Honda’nın daha temiz güç üniteleri üretmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların göstergesi olarak daha önce ürettiği FCX Clarity hidrojenli araç ve CR-Z spor hibrid konsept modeliyle birlikte sergilenecek.

Insight, üretim maliyetlerde ciddi düşüş sağlayan IMA (Entegre Motor Desteğiintegrated motor assist) bileşenlerinden faydalanarak, şimdiye kadar üretilen en ucuz hibrid araç olacak. Honda Insight, beş yolcu kapasiteli ve yeni geliştirilen bir platform üzerine hazırlanan 5 kapılı hatchback karoserle üretilecek.

Mühendisler, kompakt kontrol birimini ve aküyü bagaj kısmının altına yerleştirerek, Insight’a hem düşük bir ağırlık merkezi, hem de geleneksel hatcback kullanışlılığını bir arada kazandırmışlar.

Insight, Civic Hibrid’le birlikte, Honda’nın yakın zamanda hibrid motor üretim bandını genişletmiş olduğu, Japonya’daki Suzuka Fabrikası’nda üretilecek. Honda’nın hibrid teknolojisinin yirmi yıllık araştırma ve geliştirme tarihçesinin vardığı zirve noktasını temsil eden yeni Insight, uygun fiyatıyla hem yakıt hem de fiyat avantajı sunan araç sahibi olmak isteyen çevreye duyarlı müşteri kitlesiyle buluşturacak. Insight’ın üretim modeli Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da 2009 yılının ilk yarısında satışa çıkacak.

Hyundai i20 / Hyundai Santa Fe Hybrid

Paris Otomobil Fuarı, Hyundai için pek çok yeniliğini sergileyeceği bir şov olacak. 5’ten fazla yeni model tanıtacak olan Hyundai, ilk olarak i20 modelinin dünya lansmanını yapacak. Ayrıca i20’nin düşük emisyonlu modeli i20 i-blue konsepti, 7 koltuklu lüks SUV’u ix55, ve Santa Fe’nin benzin- elektrik hibridini de sergileyecek. Ek olarak lüks sedanı Genesis’in Avrupa tanıtımıyla Genesis Coupe’nin de gösterimi yapılacak.

Hyundai i20, 2009 yılının ilk aylarından itibaren Avrupa’da satışa sunulacak. Hyundai’nin i serisine en son katılan model olan i20, Almanya/Russelsheim’daki Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi’nde hazırlanmış. Yerini alacağı Getz modelinden daha uzun aks mesafesi sayesinde hem içte hem de dışta daha fazla hacim sunuyor. i serisiyle birlikte (i10, i30) i20’de de seriye özgü krom ön panjur ve göz yaşı damlası formlu ön farlar kullanılmış. Arka kısımda kullanılan çizgiler ise daha sert ve farklı yorumlanmış.

Avrupalı tüketicinin beğenilerine göre hazırlanan i20, Hyundai’den beklendiği gibi geniş bir standart donanım listesine sahip olacak. i20 i-blue Hyundai’nin yeni i20 modeli üzerinde yapılan modifikasyonlarla standart modelin verimliliği daha ileriye götürülen i20 i-blue’da bunu yaparken sürüş keyfi, dayanıklılık ya da performanstan ödün verilmemiş. Yerden yüksekliği 15 mm azaltılan i20 bu sayede daha az rüzgar direnci oluşturuyor.

Ayrıca daha az sürtünme sağlayan lastikler ve daha verimli motor yağı sayesinde Hyundai’nin yeni geliştirdiği 1.4 litre CRDi dizel motor 99 g/km CO2 salınımı yaparken 100 km’de 4,1 litre yakıt tüketiyor. Yeni motorun 90 HP gücü ve 220 Nm torku yere 6 ileri manuel şanzıman aracılığıyla aktarılıyor.

Santa Fe Hybrid

Hyundai’de CO2 emisyonlarını düşürmek için ilerici ve başarılı çalışmalar üzerine yoğunlaşmış durumda. Hibrid Santa Fe dış gürünümünde standart modelle aynıyken karoserinde tamamen farklı bir teknoloji saklıyor. Güncel 2.4 litre benzinli motor, 6 ileri otomatik şanzıman ve lityum- iyon pillerden güç alan 30 kW gücünde elektrikli motorla bütünleşik çalışıyor. Sonuç olarak Santa Fe Hybrid, 148 g/km CO2 emisyonu üretirken 6,4 litre yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

ix55 SUV

Hyundai’nin, Amerika pazarında başarılı Veracruz modelinin Avrupalı tüketiciler için hazırlanmış bir versiyonu olan 7 koltuklu SUV modeli ix55, seri üretim modeliyle Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek