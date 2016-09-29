Gözler Milli Takım'ın aday kadrosunda; Terim, Arda Turan'ı çağıracak mı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı kritik maçlar için aday kadro Cuma günü açıklanacak. En merak edilen konu ise Fatih Terim'in Arda Turan'ı çağırıp çağırmayacağı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan krizin ardından Terim, Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Hakan Balta, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi isimleri Milli Takım'dan uzaklaştırmıştı.

İlk 11'in adeta iskeletini oluşturan bu futbolcular, Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçı olan Hırvatistan'a karşı forma giyemedi. Euro 2016'da kötü bir oyunla Hırvatlara yenilen Türkiye'nin 'yeni ve tecrübesiz' kadrosuyla yine aynı şekilde rakibine karşı mağlup olacağı kamuoyunda tahmin edilirken deplasmandaki maç 1-1 sona erdi ve Türkiye güçlü rakibinden 1 puan alarak macerasına başladı.

Ay yıldızlılar 6 Ekim'de Ukrayna ile 9 Ekim'de de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşmalar öncesi en merak edilen konu da Fatih Terim'in bu sezon Barcelona'da iyi bir performans sergileyen Arda Turan hakkındaki kararı.

Türk futbolunun en büyük yıldızı Arda Turan, Barcelona forması altında bu sezon 9 maçta 5 gol, 4 asistle oynuyor. Arda, dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Monchengladbach'a oyuna sonradan girerek bir gol attı ve takımını galibiyete taşıdı. Maç sonunda Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique de Türk futbolcunun her zaman üst seviyede olduğunu ve ondan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Milli takım formasını 94 kez giyen Arda Turan geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalar yapmış ve Fatih Terim hakkında şunları söylemişti:

"Hocamın (Fatih Terim) emeğine saygım var, ama biz onun emeğine dünyanın her yerinde aslan gibi oynayarak karşılık verdik. Hocam benim 6 ay oynamayacağımı biliyordu, gitmeden ona sordum. Hocam bana telefon açtı, gel oyna diye ben onun için fedakarlık yaptım. Letonya maçında kramponumdan anlarsınız. Hocamın konuşmasında 'bundan sonra şeref' diye bir cümle var. Sonsuz şeref sahibi benim gönlümde Allah'tır. Bizim de annemiz, babamız var. Hocamın bizi halktan özür dileyecek gibi göstermesi yanlış. İrlandalı kafayı atmasa, biz doğru mu davranmış olacaktık.

Biz paracı, primci insanlar değiliz, asla da pazarlığını yapmadık. Bizim büyüğümüzdür. Bir hak, adalet varsa ki, o hep böyle davranmıştır, ben de inandığım doğrular üzerinde davranıyorum. Hoca beni milli takıma 100 kere, 1000 kere çağırmayabilir, ama ben bir şey yapıyorsam, arkadaşlarıma yardım etmek için. Bizim bundan dolayı bu kadar az madalyamız var, bundan olayı Barcelona'da 1 oyuncumuz var. Hep saha dışı olaylar.

Bunlar cahiliktir. Bundan kurtaralım ülkeyi. Ben milli takım formasını 12 yaşımdan beri şeref ve onurla taşıdım. Bundan sonra da taşımazsam, şerefle ve onurla olur.. Fatih Hoca hayatı boyunca inandığı doğrular üzerine yaşadı. Ben de inandığım doğrular üzerine yaşıyorum. Ben söyleyeceklerimi bugüne kadar hep herkesin yüzüne söyledim. Kötü niyetli bir şey asla yapmadım. Bazı söylemleri kesinlikle kabul etmiyorum. Fatih Hoca ile bu olaylardan sonra hiç konuşmadık"

Terim de Rusya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde 'Arda'yı niye kadroya almadınız?' sorusu üzerine "Bir başlarsam hepsini izah etmem lazım. Bu kişisel değil, ilkesel bir mesele. Bundan emin olabilirsiniz. 'Hocam 6 ay oynamadı ama aldınız' sorusunu da beklerdim. Çünkü her oyuncunun kendine göre sebebi var. Herkesinki aynı değil. Selçuk ve Hakan Balta hizmet etmişlerdir. Neden alınıp alınmadıklarını siz benden iyi biliyorsunuz. Bu oyuncular zamanı ve zemini oluştuğunda yine hizmet edeceklerdir. Ama bugünkü seçimimiz budur. Onlar da başka tecrübelilerin yerine oynamışlardı. Şimdi gençlere şans verdik. Tecrübeli bazı isimleri çağırmadık. Ben buraya Milli Takım Teknik Direktörü olarak çıktım. Gerekçe bahane sebep açıklamaya çıkmadım. Bu kararı ben verdim. Kararın gerekçesini herkesin bildiğini düşünüyorum. Her şeyi açıkladım. Benim ağzımdan bunu duymayacaksınız bu benim tarzım değil. Bazen insanlarla aramızda fark oluyor. Ben insanların yüzüne söylerim. Genel olarak hayatlarımızı burada konuşmadım. Arkadan dolanmak benim işim değil. Ben bu kararı verdim bedeli neyse ödemeye hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Tarihi'nin en başarılı teknik adamı olarak değerlendirilen Fatih Terim'in üzerinde bir baskı olduğu da ortada. Özellikle hükümet kanadı ve federasyon yöneticileri iki isim arasındaki buzların yakın zamanda eriyeceğini basın yoluyla ifade ediyor.

Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Hoca ile talebesi arasında bizim çok fazla bir şey yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz onlara alan vermek lazım. Hoca ile talebesi mutlaka anlaşacaktır. Ümidimiz ve düşüncemiz o yönde. "Fatih Terim bu ülkede hem futbolculuğu döneminde, hem de teknik direktörlüğü zamanında büyük başarılara imza atmış, milli takımda çalışmaları devam eden çok önemli bir değerimiz. Arda Turan milli takım kaptanlığı yapmış, uluslararası arenada, Barcelona'da top koşturan önemli bir değerimiz. Dolayısıyla onlar, hocası ve talebesi bir yere geleceklerdir. Bir karar verilecektir. Ben Türkiyemiz ve milli takımımız için en hayırlı kararın verilmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağırma ihtimali ne?

Hem Fatih Terim'i hem de Arda Turan'ı yakından takip eden gazeteciler de ikiye bölünmüş durumda. Hürriyet'e konuşan Lig TV'den Şansal Büyüka, 'Yüzde 50.5 çağırmayacak' diyor. Fanatik'ten Necil Ülgen 'Orası egoları yenme alanı. Çağıracak' ifadesini kullanırken NTV Spor'dan Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol da Terim'in Arda Turan'ı çağıracağı yönünde görüş bildirdi. Habertürk'ten Halil Özer, Sabah gazetesinden Murat Özbostan'a göre ise Terim, Arda Turan'ı Milli Takım'a çağırmayacak.