Gözler metro hatlarına çevrildi: CHP'nin kalesi Beşiktaş'ta aktarma ücretli, AKP'li Başakşehir'de ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın tartışma yaratan, "Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözleri sonrası gözler İstanbul'daki toplu ulaşım ağına çevrildi. Yapılan tespite göre CHP belediyesi olan Beşiktaş'ta aktarma ücretli olurken, AKP'li Başakşehir'de aktarma ücretsiz.

Önceki gün gerçekleştirilen AKP Arnavutköy ilçe kongresinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" açıklamasında bulunmuştu.

Sözücü'de yer alan haber aynen şöyle:

Etiler ücretli, Başakşehir ücretsiz

Başkan Mevlüt Uysal’ın tartışma yaratan sözleri, Kadir Topbaş’ın yerine gelmeden önce belediye başkanlığını yürüttüğü Başakşehir ilçesindeki “Kirazlı- Başakşehir metro hattı”ndaki ücretsiz aktarma hattını yeniden gündeme getirdi.

Buna rağmen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında, Levent durağında inerek 3 duraklı Nispetiye-Etiler hattına geçenler ise bu kısa yolculuk için ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Yine aynı hat üzerinde bulunan Seyrantepe aktarmasına da ücretli tarife uygulanıyor.

Ücretli aktarmanın yapıldığı Beşiktaş’ta anamuhalefet partisi CHP’nin üstünlüğü dikkat çekiyor.