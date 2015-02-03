Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında kilit rol oynayan enflasyon oranlarında

Bugün saat 10.00’da TÜİK enflasyon oranlarını açıklayacak. Eğer enflasyon 1 puandan fazla düşerse, Merkez Bankası’nın yarın bir olağanüstü toplantı yaparak faiz indirimi yapması bekleniyor.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyonun Ocak ayında 1 puandan daha fazla düşmesi halinde 4 Şubat'ta erken toplantı yapabileceklerini açıklamıştı. Açıklamanın ardından dolar kuru yükselişe geçmiş 2,45'lere yaklaşmıştı. Bunu üzerine de Merkez Bankası'ndan Cuma gelen açıklamada "Yakın dönemde gözlediğimiz piyasa hareketleri TCMB'nin öngördüğü faiz indirim sürecinin temkin düzeyiyle uyumlu değildir" ifadesi kullanılmıştı.
İşte bu sabah 10.00’daki enflasyon açıklaması hem kurların hem de faizin geleceği için büyük önem taşıyor.
Ekonomistler yarın faiz indirimi bekliyor
CNBC-e anketine göre, ekonomistler bugünkü enflasyon verisi sonrası Merkez Bankası'nın yarın ara toplantı yapmasını bekliyor. Ekonomistlerin indirim beklentisi ise ortalama yarım puan.
Ankete katılan 21 ekonomistin beklentileri şöyle:
- 3 ekonomist bu hafta toplantı beklemiyor
-18 ekonomist bekliyor.
İndirim beklentisi 50 baz puan
-Toplantı bekleyen 18 ekonomistin 12’si politika faizinde 50 baz puan indirim bekliyor.
-6’sı 75 baz puan indirim bekliyor.
-18 ekonomistten 7’si faiz koridorunun üst bandında indirim bekliyor.
-18 ekonomistten 11’i faiz koridoru alt bandında indirim bekliyor.