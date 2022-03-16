Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında; uzmanların son tahminleri neler?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Beklentiler enflasyonun şubatta yüzde 54,4'e tırmanarak son 20 yılın rekorunu kırmasına rağmen politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna krizinin de etkilediği tüm bu enflasyon ve faiz tartışmalarının içerisinde başlayan PPK toplantısına ilişkin karar yarın saat 14.00’da açıklanacak. Ekonomistlerin çoğunluğu TCMB’den herhangi bir faiz artışı beklemiyor.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tümü PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Ankette yılsonu beklentileri de Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Cumhurbaşkanı ve AKP Geneş Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı olduğunu defalarca tekrarladığı düşük faiz politikasından vazgeçileceği yönünde bir beklenti içermiyor.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun sekizinin tahmini yüzde 14 seviyesinde şekillenirken, bir katılımcınınki yüzde 12’de bulunuyor. Bloomberg’in Şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre piyasa aktörleri TCMB’nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor. Bloomberg HT’nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14’te bırakılması yönünde.

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9'a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 12 ve yüzde 22 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9-20 aralığında oluşmuştu.

TCMB, geçen yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak ve Şubat aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.