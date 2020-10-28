Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı enflasyon raporunda; söylemler yön belirleyici olabilir

Türk lirası hafta başından beri dolar karşısında tarihi seviyede değer kaybederken, piyasalar bugün Merkez Bankası'nın 10.30'da başlayacak enflasyon raporu toplantısında vereceği mesajları takip edecek.

Piyasalarda bugün işlemler yarım gün gerçekleşecek. Yarın ise tam gün resmi tatil.

TL'de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı Merkez Bankası'nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile başladı. Son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve yaklaşan ABD seçimleri de TL'de değer kaybına etki eden unsurlara eklenmiş durumda.

Dolar/TL PPK öncesi gördüğü 7.7935 seviyelerinden yeni zirve olan 8.2324'e kadar yükselmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün küresel şirket yöneticilerine yönelik düzenlenen yatırımcı toplantısı da piyasada takip edildi. Albayrak Türkiye ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğu, yeni bir sermaye yatırım dalgasının ufukta belirdiğine yönelik mesajlar verirken; sermaye kontrolüne yönelik soruları ise net bir şekilde reddetti.

Enflasyon raporundaki söylemler yön belirleyici olabilir

Merkez Bankası geçen hafta politika faizini sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresini (GLP) 150 baz puan artışla yüzde 14.75'e yükseltti.

Merkez Bankası'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla yüzde 12.87 seviyesinde. Temmuz ortasından beri 550 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi. Ancak süreç TL'de belirgin bir iyimserlik yaratamadı. Gecelik faizler yüzde 14.5'e kadar yükselerek GLP ile belirlenen yüzde 14.75 sınırına yaklaşırken piyasada ortalama fonlama maliyetinin de gecelik faizlere bir miktar gecikme ile yaklaşacağını düşünüyor.

YEP'te enflasyon beklentisi neydi?

Merkez Bankası'nin yılın son enflasyon raporunda yüzde 8.9 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak yüzde 10.5 civarına revize etmesi bekleniyor. Piyasa enflasyonun yılı yüzde 12'li seviyelere yakın tamamlayacağını beklemesine karşın Merkez Bankası'nin kısa süre önce açıklanan YEP hedeflerinden çok da yukarıda bir ayrışma yapmayabileceğini öngörüyor.

Merkez Bankası'nin önceki tahmininde enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6.9 ile yüzde 10.9 aralığında, 2021 yılı sonunda ise yüzde 3.9 ile yüzde 8.5 aralığında gerçekleşeceği öngörüyor.

YEP'te 2021 enflasyon tahmini yüzde 8 seviyesinde bulunurken, Merkez Bankası'nin 2021 için yukarı yönlü revize edilmesi beklenen tahmini yüzde 6.2 seviyesinde.

Özellikle TL'de yaşanan son değer kaybına ve bankanın bu değer kaybını enflasyona etkisine yönelik söylemelerinin takip edileceğini belirten bankacılar, Merkez Bankası'nin sabit tuttuğu faiz koridorunu da genişletmesi sonrası para politikasında belirsizliğin arttığına dikkat çekiyorlar.