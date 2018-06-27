"Gözler kabinede; Erdoğan bakanları icracı isimlerden seçecek"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla geçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabineye girecek isimler ve seçim analizi üzerinde çalışmalrını sürdürürken, bakanların ‘icracı’ isimler olacağı belirtiliyor. Erdoğan seçmenlerin tercih kriterlerini tespit için 24 Haziran’daki çifte seçimlerin ilçe, şehir, bölge ve ülke dağılımını istedi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin seçim sonuçlarının açıklanacağı 8 Temmuz’a kadar tüm mesaisini yeni sistemin ayrıntılarına, kabineye girecek isimlere ve seçim sonuçlarının analizine ayıracak. Erdoğan, Meclis’teki yemin törenine kadar kurmaylarıyla tüm mesaisini İstanbul’da geçirecek. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’ya gelerek bir gününü Beştepe’de geçiren Erdoğan, 8 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek. Bir taraftan liderlerin seçim tebriklerini kabul eden Erdoğan, diğer taraftan yeni sistemin son rötuşlarını, 16 kişiden oluşacak kabineye girecek isimleri ve seçim sonuçlarının analizini yapıyor. Alınan bilgiye göre Erdoğan, bu çerçevede kurmaylarından 24 Haziran’daki çifte seçimlerin ilçe, şehir, bölge ve ülke dağılımını istedi. Parti kurmaylarının çalışmasıyla Türkiye genelindeki 57 milyon seçmenin oy tercihlerinde hangi kriterlerin etkili olduğu belirlenecek.

Yemin 8 Temmuz'da

24 Haziran sonuçları üzerinden yapılacak analizlerin, AK Parti’nin 9 ay sonraki yerel seçimlere ilişkin kampanya stratejisi için de belirleyici olacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı 5 Temmuz tarihine kadar seçim sonuçları, yeni kabine ve sistem üzerinde çalışmalarını sürdüreceği ifade ediliyor. Zorunlu kabulleri ve bazı resmi programları dışında tüm vaktini İstanbul’da geçirmesi planlanan Erdoğan, 8 Temmuz’da Meclis’te yapılacak yemin törenine kadar kabinede görevlendirilecek isimler, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Beştepe’de yakın çalışma ekibinde yer alacak isimler üzerinde nabız yoklayacak.

Bu konuda yakın çalışma ekibinin görüşlerini alacak olan Erdoğan, yapacağı değerlendirmelerin ardından oluşturacağı ‘yeni sistem kabinesi’ni yemin töreninden sonra açıklayacak.



Yeni kabinede yer alacak bakanların icracı isimlerden oluşacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tüm hatlarıyla şekillenen yeni sistemle ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve kurmaylarından gelen raporlar doğrultusunda son düzenlemeleri yapacağı da belirtiliyor.

