Gözler Kabine toplantısında: Pazar kısıtlamasının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatleri konuşulacak

Gözler, NATO toplantısı nedeniyle geçen hafta gerçekleştirilemeyen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda. Pazartesi yapılması beklenen Kabine’de düşen vaka sayılarıyla birlikte pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı ise 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bir yandan da devam edilen aşılamada sayı 40 milyon doza ulaştı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de şu bilgileri paylaştı:

Kabineden ne yönde kararlar çıkabilir?

"Aşılamada biliyorsunuz çok iyi bir noktaya gidiyoruz. Hedeflediğimiz nüfusun yarısının aşı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle çift doz aşı olan 14 milyon vatandaşımızın çok daha korunaklı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi tüm bunlar ışığında baktığımızda pazartesi günü bir değerlendirme yapılacak Kabine’de. Rakamlar iyi gitmesiyle birlikte vaka sayısı 5000-6000 civarında gidiyor. Bunlarla birlikte kısıtlamaların azaltılıp azaltılmayacağının değerlendirmesinin yapılacağına inanıyorum.

Pazar günü kısıtlaması kalkar mı?

Belki pazar günü de cumartesi günü gidi devam edebilir, belki saatler biraz daha gece alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün.

Temmuz ayı nasıl geçer?

Çift doz aşı alan vatandaşın sayısının önemli olduğunu düşünüyorum. Başta da söylemiştik aslında, günde 1 milyondan fazla aşı yapma kapasitesi var Türkiye’nin. Hatta bazıları ‘nasıl olur’ demişti. Türkiye aşıda çok deneyimli bir ülke. Aşılamanın bu şekilde gitmesiyle birlikte Sayın Bakanımız ay sonunda rakamların iyi bir seviyeye geleceğini, herkesin en azından ilk doz aşısını olabileceğini söylemişti. Tabi Temmuz ayında bir rahatlama söz konusu. Bununla birlikte bireysel önlemlerin önemine dikkat çekmek istiyorum.

Maskeler ne zaman çıkar?

Muhtemelen eğer sonbahar döneminde bu rakamlara erişirsek açık havada maske takmamız gerekmeyebilir. Minibüse, metroya binerken, hastaneye giderken, AVM’ye giderken maske takacağız. Ama günlük hayatta, açık havada maskenin daha az kullanacağımızı söylemek mümkün olacak.

Toplumsal bağışıklık ne zaman sağlanır?

Türkiye için baktığımızda nüfusumuz 83 milyon. Hedeflediğimiz kitle 23 milyon genci bir kenara bırakırsak, 60 milyon ediyor. 60 milyonun içerisinde 50 milyonluk bir rakama ulaştığımızda, toplumasal bağışıklığı uyguladığımızı söylemek mümkün olur. 50 milyonun çift doz aşı olmasından bahsediyorum tabi ki. Yaz döneminin sonuna doğru toplumsal bağışıklığın sağlanacağına inanıyorum. Sağlandığı takdirde bizim Koronavirüsten korunmamız çok daha güçlü olacak. Sırası gelenlerin hiç beklemeden aşı olması gerekiyor. Güz döneminde böylece iyi günleri görebiliriz."