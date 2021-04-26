Gözler, Kabine’de: Ramazan Bayramı’nı da içine alan üç haftalık kapanma gelebilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine’de Koronavirüs’le mücadelede üç haftalık kapanma kararı gündemde. Kapanmayla birlikte hızlı aşılama hedefleniyor. Kapanmanın üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri hariç tüm işyerlerini kapsayacağı iddia ediliyor.

Koronavirüs’le mücadele konusunda iki hafta önce alınan kararların beklenen sonuçları vermemesi üzerine yeni planlama yapıldı. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor. Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Aşılamada gaza basılacak

Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi. “Kapanma ve aşılama” birlikte yapılırsa sonuçlarının daha başarılı olacağı belirtildi. Rusya ile yeni aşı görüşmelerinin bundan kaynaklandığı, toplumun en az 50 milyonunun aşılanmasının salgının seyrini değiştireceği ifade ediliyor. Üçüncü aşının devreye sokulmasında geç kalındığını dile getirenler bulunuyor.

Öte yandan halen yüksek olan ölüm oranlarının bir süre daha bu düzeyde seyredeceği, bu durumdan 3 hafta önceki vakaların sorumlu olduğu ifade edildi. Kısmi kapatmaya neden olan dönemde hastalananlar nedeniyle yoğun bakımların dolu olduğu, bu doluluğun ancak 2-3 hafta sonra sona azalmasının beklendiği belirtildi. Yoğun bakım aşamasına gelinen hastanın yüzde 40’ının kaybedildiği de paylaşıldı.