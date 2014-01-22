Gözler ikinci Cenevre Konferansı'nda

Suriye'de 3 yıldır devam eden savaşa son verilmesinin hedeflendiği ikinci Cenevre Konferansı bugün başlıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde yapılacak İkinci Cenevre Konferansı İsviçre'nin Montrö kentinde başlayacak.

Konferans sabah İsviçre saatiyle 09.00'da İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter'in konuşmasıyla başlayacak. Ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun konferansa hitap edecek.

Ban'ın ardından Cenevre-2 sürecini başlatan ülkeler sıfatıyla ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşmalarını yapacak.

Daha sonra ise rejimi ve muhalefeti temsil eden Suriyeli heyetler konuşacak. Suriyeli heyetlerden sonra ise diğer ülke ve kuruluş temsilcileri konuşmalarını yapacak.

Cenevre-2 Konferansı'nın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Konferansın tamamlanmasıyla birlikte basın toplantılarına geçilecek.

Montrö'de konferansın bitiminin ardından bir gün ara verilmesi ve 24 Ocak'ta Suriyeli tarafların BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi başkanlığında Cenevre'de müzakerelere başlaması bekleniyor.

Şam rejimi ve Suriye muhalefetinin ilk kez aynı masada buluşacağı konferansa aralarında ABD, Rusya ve Katar'ın da bulunduğu 30'dan fazla ülke katılacak. İran ise konferansta yer almayacak.

Konferansta Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil edecek. İkinci Cenevre görüşmeleri temel olarak, Suriye'de rejimin ve muhalefetin üzerinde anlaştığı bir geçici hükümet kurmayı hedefliyor.

Konferansa Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Almanya, Katar, Suudi Arabistan, Brezilya, Kanada, Norveç, Hindistan, Japonya, Endonezya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Vatikan, Yunanistan, Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, Güney Kore, Avustralya, Meksika, Mısır, Cezayir, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas katılıyor.

'Onlarla tokalaşmayacağız'

Öte yandan, konferansla ilgili Anadolu Ajansı'na konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Genel Sekreteri Bedir Camus, konferansta Suriye rejimini temsil eden heyetle tokalaşmayacağını söyledi.

Camus, "Katılımcı heyeti eli kanlı olmakla suçlayamayız ama onlar, katil ve suçlu bir rejimin yanında yer alıyorlar ve Cenevre'ye onun suçlarını savunmak için geliyorlar. Bu nedenle, onlar da sorumluluğu kısmen taşıyor" diye konuştu.

Camus, şöyle konuştu: "Konferansa, hapishanelerdeki tutukluların serbest bırakılması, açlıktan ölenlerin kurtarılması, Humus'taki ablukanın kalkması için geldim. Açlıktan kedi köpek dışında yiyecek bir şey bulamayan Yermuk Mülteci Kampı'nda abluka altındakileri, Doğu ve Batı Guta'dakileri, güneydekileri kurtarmak için geldim.”

Koalisyonun taleplerinin net olduğunu belirten Camus, "Eğer, rejim ve İbrahimi bunları kabul ederse müzakerelere devam ederiz, kabul etmezlerse, çantamızı toplar zalime karşı kendini korumak üzere Suriye'ye gidip silah taşımaya devam ederiz" dedi.

Camus, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rejim, başta Devlet Başkanı Beşşar Esed olmak üzere yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ne kadar öldürürseniz öldürün halk devriminden vazgeçmeyecek, rejim ve ona destek verenler düşene kadar devrimine devam edecek' mesajını iletecek. Rejimin safında yer alanlar, bedel ödememek için rejimi terk etmeli."

Camus, Türkiye’ye Suriye halkına yaptığı yardımlar nedeniyle de teşekkür etti.