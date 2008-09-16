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Politika

Gözler Genelkurmay ve Anayasa Mahkemesi'nde

Bugün, Genelkurmay Başkanı Başbuğ gazete yöneticileriyle buluşuyor, Anayasa Mahkemesi'nde açılan DTP hakkındaki kapatma davası başlıyor

16 Eylül 2008 03:00

Bugün Ankara'da gündemin ilk iki sırasında Genelkurmay ve DTP var.

Basın kuruluşu temsilcilerinin çağrılı olduğu iki günlük 'İletişim Toplantıları'nın ilki Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katılımıyla Genelkurmay Karargahı'nda saat 10.00'da başladı.
Bugünkü toplantıya gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile Ankara temsilcileri davet edildi. 17 Eylül'deki toplantıya da televizyonların yöneticileri katılacak.

Bu toplantılara muhafazakar medyadan akreditasyonu kaldırılan Yeni Şafak ve Star gazeteleri ile Kanal 24 Televizyonu'nun temsilcileri de ilk kez katılıyor. 
Genelkurmay tarafından muhafazakar medyadan Zaman, Vakit gibi gazetelerle STV gibi televizyon kuruluşlarına uygulanan ambargo ise devam ediyor.  
 
Genelkurmaş Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, basın yöneticileriyle buluşmasında terörle mücadelede atılacak yeni adımlar konusunda bilgiler vermesi bekleniyor.


DTP davası

Bugünün ikinci önemli olayı ise Anayasa Mahkemesi'nde açılan DTP'yi kapatma davası. 
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Anayasa Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayacak davada partisi adına sözlü savunma yapacak.

DTP, AKP’nin kapatma davasında izlediği yolu örnek alacak ve “şiddete karışmayan partilerin kapatılmaması” görüşüne dayanan Venedik kriterlerini gündeme getirecek.

 


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